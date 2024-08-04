Перше живе фото Google Pixel 9 Pro Fold та витік офіційного промовідео

Як це часто буває зі смартфонами Google Pixel, напередодні презентації відомо майже все про них. Наразі з’явилося перше фото Pixel 9 Pro Fold у реальному житті та його промо.

Хтось помітив Pixel 9 Pro Fold у Starbucks на Тайвані та зробив прихований знімок смартфона. Дизайн апарату на фото, здається, відповідає останнім витокам рендерів. На фото Pixel 9 Pro Fold одягнений в офіційний чохол Google із логотипом «G» позаду. Хоча сам смартфон, здається, виконаний у кольорі Obsidian (чорний), чохол має колір Porcelain (білий).

Чохол вирівнює виступ камери на задній панелі та робить телефон більш зручним для використання на рівній поверхні. Важко сказати, наскільки товстий чохол, але навіть у ньому Pixel 9 Pro Fold здається тоншим за попередника.

Ще раніше з’явилося офіційне промовідео Google Pixel 9 Pro Fold. Реклама німецькою мовою розповідає кілька нових деталей.

Одним із найбільших зауважень до першого Pixel Fold було те, що він не розгортався повністю. Здається, цього разу Google наголошує у відео, що Pixel 9 Pro Fold абсолютно плаский. Також схоже, що він має новий шарнір. Pixel Fold мав пласке з’єднання, але у Pixel 9 Pro Fold воно трохи більше та закруглене.

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Відео також демонструє обидва кольори Google Pixel 9 Pro Fold, Obsidian та Porcelain. У ролику багато йдеться про програмну начинку, зокрема про Gemini. Очікується, що сімейство смартфонів Pixel 9 офіційно представлять на події Made by Google 2024, яка відбудеться 13 серпня.

Джерела: Android Authority, Android Headlines

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