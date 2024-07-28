Перший у світі відеоогляд Google Pixel 9 Pro XL від українського YouTube-канала Andro-News

Український YouTube-канал Andro-News зробив перший в інтернети ексклюзивний відеоогляд смартфона Google Pixel 9 Pro XL. Наданий компанією Pixophone зразок є інженерним, проте навряд він зазнає суттєвих змін у релізній версії.

Pixel 9 Pro XL став більш схожим на iPhone, не в останню чергу завдяки пласким сталевим граням — так, Pixel 9 втратив закругленість, яка відрізняла його від більшості смартфонів на ринку. Радикально змінений блок камер підійматися вверх приблизно на половини товщини смартфона. Майже така товщина була в нього й раніше, але її дещо приховувало закруглення з боків.

Розміри та розташування елементів у Pixel 9 Pro XL майже такі самі, як у попередника. Також смартфон Google схожий за габаритами з Apple iPhone 15 Pro Max, він лише на кілька міліметрів довший. Лоток SIM-картки «переїхав» вниз. Задня кришка виконана з матового скла, корпус захищений від вологи та пилу за класом IP68. Відомо про чотири кольори 9 Pro XL — чорний, сірий, рожевий та порцеляновий (білий).

Екран смартфона став зовсім пласким, а бокові зовнішні грані — майже непомітними спереду. Внутрішня рамка дисплея теж стала трохи тоншою, ніж у Pixel 8 Pro та Apple iPhone 15 Pro Max. Екран — 6,8” LTPO OLED, 120 Гц, 1344×2992, ~487 PPI, ймовірно, він має скло Corning Gorilla Glass Victus 2. Візуально якість екрана майже не відрізняється від попередника, за винятком, можливо, більшої яскравості.

Всередині усієї серії Pixel 9 встановлений процесор Tensor G4, який забезпечує пристойну, але не найкращу на ринку швидкодію. За тестами процесор потужніший від G3 на 15%. Google каже про суттєве збільшення часу автономної роботи. Смартфон отримав модифікації з 12 ГБ / 256 ГБ, 12 ГБ / 512 ГБ та 16 ГБ / 1 ТБ пам’яті.

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За даними Дмитра Голуба, блок камер практично не зазнав змін порівняно з Pixel 8 Pro. А от фронтальна камера отримала суттєвий апгрейд — з 10,5 МП до 42 МП. Інженерний зразок позбавлений доступу до камер — порівняти їх вдасться, ймовірно, тільки після релізу.

«З коробки» Google Pixel 9 Pro XL матиме актуальну версію Android 15, з семирічним оновленням системи та безпеки. Смартфон отримає Pixel Screenshot та інші покращені функції штучного інтелекту. Власники Pixel 9 Pro XL отримають безкоштовний рік підписки Gemini Advanced. Реліз смартфонів Pixel 9 очікується 13 серпня.

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