Перший у світі відеоогляд Google Pixel 9 Pro XL від українського YouTube-канала Andro-News

Український YouTube-канал Andro-News зробив перший в інтернети ексклюзивний відеоогляд смартфона Google Pixel 9 Pro XL. Наданий компанією Pixophone зразок є інженерним, проте навряд він зазнає суттєвих змін у релізній версії.
Pixel 9 Pro XL став більш схожим на iPhone, не в останню чергу завдяки пласким сталевим граням — так, Pixel 9 втратив закругленість, яка відрізняла його від більшості смартфонів на ринку. Радикально змінений блок камер підійматися вверх приблизно на половини товщини смартфона. Майже така товщина була в нього й раніше, але її дещо приховувало закруглення з боків.
Розміри та розташування елементів у Pixel 9 Pro XL майже такі самі, як у попередника. Також смартфон Google схожий за габаритами з Apple iPhone 15 Pro Max, він лише на кілька міліметрів довший. Лоток SIM-картки «переїхав» вниз. Задня кришка виконана з матового скла, корпус захищений від вологи та пилу за класом IP68. Відомо про чотири кольори 9 Pro XL — чорний, сірий, рожевий та порцеляновий (білий).
Екран смартфона став зовсім пласким, а бокові зовнішні грані — майже непомітними спереду. Внутрішня рамка дисплея теж стала трохи тоншою, ніж у Pixel 8 Pro та Apple iPhone 15 Pro Max. Екран — 6,8” LTPO OLED, 120 Гц, 1344×2992, ~487 PPI, ймовірно, він має скло Corning Gorilla Glass Victus 2. Візуально якість екрана майже не відрізняється від попередника, за винятком, можливо, більшої яскравості.
Всередині усієї серії Pixel 9 встановлений процесор Tensor G4, який забезпечує пристойну, але не найкращу на ринку швидкодію. За тестами процесор потужніший від G3 на 15%. Google каже про суттєве збільшення часу автономної роботи. Смартфон отримав модифікації з 12 ГБ / 256 ГБ, 12 ГБ / 512 ГБ та 16 ГБ / 1 ТБ пам’яті.
За даними Дмитра Голуба, блок камер практично не зазнав змін порівняно з Pixel 8 Pro. А от фронтальна камера отримала суттєвий апгрейд — з 10,5 МП до 42 МП. Інженерний зразок позбавлений доступу до камер — порівняти їх вдасться, ймовірно, тільки після релізу.
«З коробки» Google Pixel 9 Pro XL матиме актуальну версію Android 15, з семирічним оновленням системи та безпеки. Смартфон отримає Pixel Screenshot та інші покращені функції штучного інтелекту. Власники Pixel 9 Pro XL отримають безкоштовний рік підписки Gemini Advanced. Реліз смартфонів Pixel 9 очікується 13 серпня.
Pixel 9 буде дорожчим за попередників: ціни в Європі перевищують €2000
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украінською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: