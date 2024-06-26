Google запланувала презентацію Pixel 9 та Pixel Watch 3 на 13 серпня

Google оголосила, що її щорічна подія, присвячена пристроям Pixel, відбудеться 13 серпня. Це неймовірно рано для 2024 року, оскільки Made by Google зазвичай відбувається в жовтні.
Це не єдині зміни. Замість Нью-Йорка Made by Google 2024 відбудеться в штаб-квартирі компанії в Маунтін-В’ю, Каліфорнія. Перші два заходи Made by Google відбулися в Сан-Франциско перед перенесенням на Східне узбережжя.
Цього року основна доповідь розпочнеться о 20:00 за Київським часом. Цього року Google анонсувала захід за 1,5 місяця до його проведення. Минулого року Google оголосила про подію за місяць до її неї.
Запрошення є дуже промовистим, воно каже, що захід буде присвячений висвітленню штучного інтелекту Google, Android та Pixel:
«Вас запросили на особисту подію Made by Google, на якій ми продемонструємо найкращі можливості штучного інтелекту Google, програмне забезпечення Android і портфоліо пристроїв Pixel»
Очікується, що під час серпневого заходу Made by Google компанія представить кілька смартфонів. На додачу до Pixel 9 також буде представлено дві версії Pixel 9 Pro. Окрім варіанта XL, який за розмірами відповідатиме нинішнім смартфонам Pro, також запропонують компактнішу модифікацію флагмана. Крім того, очікується презентація складаного смартфона Pixel 9 Pro Fold.
Разом зі смартфонами Google також представить розумні годинники Pixel Watch 3 в розмірах 41 й 45 мм та бездротові навушники Pixel Buds Pro 2.
Джерело: 9to5google
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