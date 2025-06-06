Перші кадри серіалу жахів «Інститут» за романом Стівена Кінга — про моторошний заклад із дітьми з надздібностями

Кадр з серіалу «Інститут» / Amazon MGM Studios

Amazon MGM Studios опублікувала перший погляд на майбутній серіал «Інститут», що екранізує однойменний роман Стівена Кінга 2019 року.

В центрі сюжету — підліток-геній Люк Елліс (Джо Фрімен), який після викрадення прокидається у закладі повному дітей, які так само як і він мають надзвичайні здібності; а також екс-поліцейський, що проживає у сусідньому містечку, втікаючи від привидів свого минулого до спокою, який, очевидно не триватиме довго, оскільки ці дві історії обов’язково перетнуться.

Розробляли серіал режисер «Ззовні» Джек Бендер і сценарист «Правосуддя» Бенджамін Кавелл, тоді як Кінг виступає в якості виконавчого продюсера.

Для актора Джо Фрімена (син Мартіна Фрімена) головна роль у серіалі стала першою в кар’єрі:

«Він ніколи не грав на акторському майданчику, і він чудовий… Щойно я побачив його на плівці, я подумав: “О, Боже мій, цей хлопець саме такий. Він такий справжній”», — сказав Бендер.

Головні ролі на себе також узяли Мері-Луїз Паркер (міс Сігсбі), Сімона Міллер (Каліша), Фіонн Лерд (Нік), Ханна Голвей (Венді), Джуліан Річінгс (Стекхаус), Роберт Джой (доктор Хендрікс), Бен Барнс (Тім Джеймісон) та Мартін Роуч (шеф Ешворт).

Серіал «Інститут» дебютує на MGM+ 13 липня і стане однією з п’яти екранізацій Кінга, випущених у 2025 році — поряд з «Мавпою», що відзначилось як серед критиків, так і глядачів, майбутнім «Життям Чака» з Томом Гіддлстоном, а також «Довгою ходою» від режисера «Голодних ігор» Френсіса Лоуренса та «Людиною, що біжить» з Гленом Павеллом у новій версії Бена Річардса.

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Джерело: Deadline, Reuters