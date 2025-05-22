Перший смартфон Xiaomi 15S Pro з процесором XRING O1 та планшет Pad 7 Ultra представлені офіційно

Смартфон Xiaomi 15S Pro з процесором XRING O1

Китайський виробник представив перші пристрої на власному процесорі XRING O1 — Xiaomi 15S Pro з процесором XRING O1, та свій найбільший планшет Xiaomi Pad 7 Ultra з цим чипом.

Оскільки смартфон майже ідентичний за рештою характеристик моделі Xiaomi 15 Pro, найбільшої уваги заслуговує саме процесор. Він зовсім не бюджетний — компанія похвалилася результатом у понад 3 млн балів в тесті AnTuTu (більше, ніж в Snapdragon 8 Elite).

Також він набрав понад 3000 балів в одноядерному та 9000 балів в багатоядерному тесті Geekbench 6. Останній результат випереджає Apple A18 Pro.

Процесор Xiaomi XRING O1

Чип виготовлений за техпроцесом 3 нм — TSMC N3E другого покоління. Він складається з 10 ядер, з 2 основними ядрами Cortex-X925 (3,9 ГГц), 6 продуктивними ядрами Cortex-A725 (1,9–3,4 ГГц) та 2 енергоефективними ядрами Cortex-A520 (1,8 ГГц). Усього чип включає 19 млрд транзисторів та має розмір кристала 109 мм².

У процесор вбудований 16-ядерний графічний адаптер ARM Immortalis-G925 та 6-ядерний NPU на 44 TOPS. XRING O1 підтримує найновішу оперативну пам’ять LPDDR5T, накопичувач за стандартом UFS 4.1, підключення USB 3.2 Gen2 та бездротовий зв’язок Wi-Fi 7.

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Цікаво, що в планшеті Xiaomi Pad 7 Ultra використовується полегшена версія процесор з частотою 3,7 ГГц та незмінною рештою характеристик. Згідно з попереднім витоком, він набирає 2191 та 8741 бал у Geekbench 6.

Xiaomi 15S Pro

Телефон отримав 6,73” дисплей LTPO AMOLED (QHD+ 120 Гц), три 50 МП камери (надширококутну, ширококутну та перископічний телеоб’єктив зі збільшенням 5x). 15S Pro живить кремнієво-вуглецевий акумулятор на 6100 мАг із дротовою зарядкою на 90 Вт.

Смартфон працює під управлінням HyperOS 2 на базі Android 15 та доступний у чорному та синьому кольорах. У комплектації 16/512 ГБ Xiaomi 15S Pro він коштує від $760, а з накопичувачем 1 ТБ — $830. Компанія поки не розкриває планів щодо глобального запуску.

Xiaomi Pad 7 Ultra

Планшет на XRING O1 став першим ультратонким та найбільшим у модельному ряду компанії. Він має 14” дисплей OLED з DC + PWM дімінгом та співвідношенням сторін 3:2. Екран вдвічі яскравіший, ніж у молодших Pad 7 та Pad 7 Pro — 1600 ніт. Він відтворює 12-бітні кольори з підтримкою HDR10+ та Dolby Vision. Роздільна здатність становить 3200 x 2136 пікселів, а частота оновлення — 120 Гц. Екран захищений Gorilla Glass 5.

Дисплей Pad 7 Ultra має виріз, у якому розташована камера 32 МП OV32D 1/3,6”. Задня камера — 50 МП 1/2,76” JN1. Доступні три конфігурації: 12 ГБ/256 ГБ, 12 ГБ/512 ГБ та 16 ГБ/1 ТБ. Як і телефон, планшет використовує оперативну пам’ять LPDDR5T та сховище UFS 4.1. Планшет має чотири групи динаміків (пари вуфера та твітера), загалом 8, з підтримкою Dolby Atmos.

Всередині знаходиться акумулятор на 12 000 мАг зі швидкою зарядкою на 120 Вт. У наявності порт USB 3.2 Gen 2 (10 Гбіт/с), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC та навіть ІЧ-порт. У кнопку живлення, котра розташована збоку, вбудований сканер відбитків пальців.

Корпус Pad 7 Ultra виготовлений з алюмінієвого сплаву, з ребрами посилення для забезпечення жорсткості. Він тонший за молодші моделі (5,1 мм, проти 6,2 мм), але важить більше (609 г, проти 500 г). Верхня сторона планшета слугує магнітним кріпленням та місцем для заряджання стилуса, який можна придбати додатково. Крім нього, доступна також клавіатура з магнієвого сплаву.

Базова модель на 12 ГБ/256 ГБ коштує $790. Два планшети з більшою пам’яттю (12 ГБ/512 ГБ та 16 ГБ/1 ТБ) доступні з антивідблисковою нанотекстурою на екрані.

Джерела: GSMArena і GSMArena, Wccftech і Wccftech