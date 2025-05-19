Snapdragon 7 Gen 4 та Xiaomi XRING 01 зійшлися «на рингу» у Geekbench — хто переміг?

Мобільні процесори Snapdragon 7 Gen 4 та Xiaomi XRING 01

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Кілька днів тому Qualcomm представила Snapdragon 7 Gen 4 — мобільний процесор середнього класу, який забезпечує флагманські можливості. Того ж дня Xiaomi анонсувала власний процесор для смартфонів XRING 01. Досить оперативно ці чипи у складі готових смартфонів вже протестували в популярному тестовому пакеті Geekbench, що дає можливість оцінити їхній рівень продуктивності.

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4

Новий процесор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 з’явився на платформі Geekbench разом зі смартфоном Honor DNN-AN00. Майже напевно, це модель Honor 400, оскільки, за прогнозами, Honor 400 Pro матиме чип Snapdragon 8 Gen 3. Смартфон, на якому провели тест, має 15 ГБ оперативної пам’яті та працює під управлінням Android 15.

Перший прогін у Geekbench показав, що Snapdragon 7 Gen 4 дійсно обганяє свого попередника — Snapdragon 7 Gen 3. У одноядерному тесті новинка набрала 1351 бал, що на 18% більше, ніж мав 7 Gen 3 (1147 балів). А от у багатоядерному тесті приріст продуктивності ще більш вражаючий — 4145 балів проти 3129 у попередньої версії, тобто на 32% більше. Слід пам’ятати, що Honor 400, що був на тесті, є лише передсерійним зразком. Завдяки подальшим оптимізаціям ПЗ результати в тестах можуть ще покращитися.

Xiaomi XRING 01

Новий Xiaomi XRING 01 набрав у своєму першому тесті в Geekbench вражаючі 2709 балів в одноядерному режимі та 8125 — у багатоядерному. Це, між іншим, вище за результати Snapdragon 8 Gen 3! Щоправда, до свіжішого Snapdragon 8s Gen 3 Elite показники ще трохи не дотягують. Але для дебютного власного чипа це вже серйозна заявка. До того ж, це перші результати ─ після оптимізацій можна чекати вищих результатів.

Згодом у Geekbench з’явився ще один запис з результатами Xiaomi XRING 01, але з нижчими балами: 1860 в одноядерному тесті й 7449 у багатоядерному. Це вже рівень між Snapdragon 8 Gen 2 і Gen 3, що може свідчити або про різну оптимізацію прошивок, або про роботу на ранніх прототипах.

Цікаво, що в описі Geekbench зазначено доволі нетипову конфігурацію ядер. XRING 01 має:

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2 ядра з частотою 1,80 ГГц

2 ядра з частотою 1,89 ГГц

4 ядра з частотою 3,4 ГГц

2 ядра з частотою 3,90 ГГц

Загалом виходить 10 ядер. Існують припущення, що найповільніші ядра — це Cortex-A520, а найпотужніші — новітні Cortex-X925, яких ще не було в широкому доступі. Але все стане ясно лише після офіційної презентації. Крім того, підтверджено, що GPU в чипі — це ARM Immortalis-G925 MC16, що обіцяє потужну графіку, зокрема й для ігор з трасуванням променів.

У тестах процесор був встановлений у смартфоні з 16 ГБ оперативної пам’яті — ймовірно, це Xiaomi 15S Pro, адже саме ця модель засвітилася раніше з аналогічним кодом 25042PN24C у внутрішніх файлах Mi Code. Також вона вже пройшла сертифікацію 3C із підтримкою провідної зарядки на 90 Вт.

Якщо судити з попередніх тестів, Xiaomi XRing O1 — це дуже сильний дебют. Чип цілком дотягує до рівня найпродуктивніших мобільних процесорів Qualcomm.

Джерело: notebookcheck 1, 2

Розділ Технології виходить за підтримки

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