Xiaomi анонсувала власний процесор XRING 01

Чип XRING 01 / Xiaomi

Розділ Технології виходить за підтримки

Xiaomi повідомила про майбутній випуск процесора XRING 01, який компанія використовуватиме у своїх смартфонах. Чутки про його розробку ходили вже давно.

Якщо підсумувати всю інформацію, що надходила про чип Xiaomi, можна сказати, що виробник смартфонів розробляє процесор вже близько 10 років. Останнім часом про це свідчили чутки щодо вакансій Xiaomi та про участь у розробці величезного колективу з понад 1000 людей в окремій створеній для цього компанії.

Офіційної інформації про характеристики чипа наразі немає, але сайт GizmoChina розповідає про 4-нм техпроцес TSMC, компонування 1+3+4 і має дещо відставати від Snapdragon 8 Elite та Dimensity 9400. Нібито він має високопродуктивне ядро ​​Cortex-X925 з тактовою частотою 3,2 ГГц, три ядра Cortex-A725 з частотою 2,6 ГГц та чотири Cortex-A520 2,0 ГГц. Графіку відтворює чип Imagination Technologies IMG DXT72 з тактовою частотою 1,3 ГГц. За повідомленнями, він перевершує Adreno 740 в Snapdragon 8 Gen 2.

Наразі власні процесори для смартфонів використовують Google, Samsung та Huawei. На відміну від процесорів Apple, ці чипи не вважаються широким загалом надто видатними чи продуктивними, порівняно з процесорами Qualcomm та MediaTek.

Наразі китайські компанії намагаються дистанціюватися від західних розробок. Нещодавно ITC.ua повідомляв про об’єднання Xiaomi, Oppo, Vivo та OnePlus для розробки Android без Google. Через це Huawei вже давно зробила те й інше, тобто розробила чипи й операційну систему. Очікується, що XRING 01 дебютує у телефоні Xiaomi 15s найближчим часом. Xiaomi каже про доступність процесора наприкінці травня.

Розділ Технології виходить за підтримки

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