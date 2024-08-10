Новини Кіно 10.08.2024 о 14:42 comment views icon

Новий трейлер «Муфаса: король лев» — фільм вийде на різдвяні свята

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Андрій Русанов

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Новий трейлер «Муфаса: король лев» — фільм вийде на різдвяні свята

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Disney представила трейлер стрічки «Муфаса: король лев» — приквелу оригінальної історії. Відео показує молодого короля Муфасу та його брата Шрама у часи, коли вони перетворилися з братів на ворогів.

«Муфаса: король лев» зосереджується на перших роках майбутнього правителя, а також на його грізному молодшому браті Шрамі. Аарон П’єр і Келвін Гаррісон-молодший озвучують молодшу версію Муфаси (Джеймс Ерл Джонс у фільмі 1994 року та рімейку 2019 року) і Шрама (Джеремі Айронс у версії 1994 року та Чіветел Еджіофор у 2019 році). Бейонсе повертається, щоб озвучити Налу. Її донька Блу Айві Картер зіграє Кіару, дочку короля Самби та королеви Нали.

Перший трейлер «Муфаса: король лев» — фільм вийде на різдвяні свята

Під час представлення стрічки на D23 зі сцени заспівали уривок вступної пісні, яка передувала появі режисера Баррі Дженкінса.

«Як і всіх вас, «Король Лев» залишив на мені незгладимий слід. Чути музику та відчувати всі емоції, коли розгорталася історія, батько, який передає спадщину своєму синові, прайд, який будується заново, і молодий лев, який підіймається назустріч своїй долі. Розповісти його історію – велика честь», — сказав Дженкінс.

Режисер оголосив, що Лін-Мануель Міранда напише оригінальні пісні до фільму. Міранда отримав овації, коли він приєднався до Дженкінса на сцені, під пісню пісню «I Always Wanted a Brother». Також фільм створюватимуть композитор Ніколас Брітелл, монтажер Джої Мак-Міллон і оператор Джеймс Лекстон.

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Офіційний опис: «Історія розповідає про левеня-сирітку Муфасу. Він загублений і самотній, але його життя змінюється після знайомства з чуйним левом на ім’я Така — спадкоємцем королівського роду. Ця випадкова зустріч розпочинає захопливу подорож незвичайної групи аутсайдерів, які шукають своє призначення. Їхня дружба пройде чимало випробувань, серед яких втеча від небезпечного і кровожерливого ворога».

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Рімейк 2019 року, знятий режисером Джоном Фавро, зібрав у всьому світі приголомшливі $1,66 млрд і став одним із семи фільмів Disney, які того року перетнули позначку в мільярд доларів. «Муфаса: Король Лев» вийде в кінотеатрах України 19 грудня.

Перший трейлер фільму «Муфаса: Король Лев» — продовження анімаційного хіта Disney в українському прокаті з 19 грудня

Джерела: Variety, Kinomania

Розділ Кіно виходить за підтримки?

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