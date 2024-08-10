Новий трейлер «Муфаса: король лев» — фільм вийде на різдвяні свята

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Disney представила трейлер стрічки «Муфаса: король лев» — приквелу оригінальної історії. Відео показує молодого короля Муфасу та його брата Шрама у часи, коли вони перетворилися з братів на ворогів.

«Муфаса: король лев» зосереджується на перших роках майбутнього правителя, а також на його грізному молодшому браті Шрамі. Аарон П’єр і Келвін Гаррісон-молодший озвучують молодшу версію Муфаси (Джеймс Ерл Джонс у фільмі 1994 року та рімейку 2019 року) і Шрама (Джеремі Айронс у версії 1994 року та Чіветел Еджіофор у 2019 році). Бейонсе повертається, щоб озвучити Налу. Її донька Блу Айві Картер зіграє Кіару, дочку короля Самби та королеви Нали.

Під час представлення стрічки на D23 зі сцени заспівали уривок вступної пісні, яка передувала появі режисера Баррі Дженкінса.

«Як і всіх вас, «Король Лев» залишив на мені незгладимий слід. Чути музику та відчувати всі емоції, коли розгорталася історія, батько, який передає спадщину своєму синові, прайд, який будується заново, і молодий лев, який підіймається назустріч своїй долі. Розповісти його історію – велика честь», — сказав Дженкінс.

Режисер оголосив, що Лін-Мануель Міранда напише оригінальні пісні до фільму. Міранда отримав овації, коли він приєднався до Дженкінса на сцені, під пісню пісню «I Always Wanted a Brother». Також фільм створюватимуть композитор Ніколас Брітелл, монтажер Джої Мак-Міллон і оператор Джеймс Лекстон.

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Офіційний опис: «Історія розповідає про левеня-сирітку Муфасу. Він загублений і самотній, але його життя змінюється після знайомства з чуйним левом на ім’я Така — спадкоємцем королівського роду. Ця випадкова зустріч розпочинає захопливу подорож незвичайної групи аутсайдерів, які шукають своє призначення. Їхня дружба пройде чимало випробувань, серед яких втеча від небезпечного і кровожерливого ворога».

Рімейк 2019 року, знятий режисером Джоном Фавро, зібрав у всьому світі приголомшливі $1,66 млрд і став одним із семи фільмів Disney, які того року перетнули позначку в мільярд доларів. «Муфаса: Король Лев» вийде в кінотеатрах України 19 грудня.

Джерела: Variety, Kinomania

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