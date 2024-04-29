Перший трейлер фільму «Муфаса: Король Лев» — продовження анімаційного хіта Disney в українському прокаті з 19 грудня

Фільм розповість передісторію батька Сімби — Муфаси.

Зрежисував «Муфаса: Король Лев» Баррі Дженкінс («Місячне сяйво»), а головні ролі озвучили Аарон Пʼєрр («Час»), Келвін Гаррісон молодший («Елвіс»), Тіффані Бун (серіал «Мисливці»). Сет Роґен і Біллі Айхнер повторять ролі Тімона і Пумби.

Попередній фільм «Король Лев» 2019 року зібрав у світовому прокаті $1,7 млрд і став найкасовішим фільмом для Disney.

Продовження так само буде наповнене музикою — від композитора Ліна-Мануеля Міранди. У команді Disney він працював над стрічками «Зоряні війни: Пробудження Сили» (2015) та «Зоряні війни: Скайвокер. Сходження» (2019), а також писав музику та пісні для анімаційного мюзиклу «Ваяна» (2016), що принесло йому номінації на «Золотий глобус» за найкращу пісню до фільму та премію «Оскар» за найкращу пісню до фільму за «How Far I’ll Go».

«Сюжет розповідає про левеня-сирітку Муфасу. Він загублений і самотній, але його життя змінюється після знайомства з чуйним левом, на ім’я Така – спадкоємцем королівського роду. Ця випадкова зустріч розпочинає захопливу подорож групи аутсайдерів, які шукають своє призначення. Їхня дружба пройде чимало випробувань, серед яких втеча від небезпечного і кровожерливого ворога».

В українському прокаті «Муфаса: Король Лев» стартує 19 грудня.

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