Новини Пристрої 28.04.2025 о 07:32 comment views icon

ASUS оснастила відеокарту GeForce RTX 50 ROG Astral гіроскопом та акселерометром ─ навіщо?

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Вадим Карпусь

Автор новин

ASUS оснастила відеокарту GeForce RTX 50 ROG Astral гіроскопом та акселерометром ─ навіщо?
Функція Equipment Installation Check у відеокарті ASUS ROG Astral / videocardz

Сучасні відеокарти стають все складнішими. Інколи в них з’являються функції, які, на перший погляд, викликають подив. Та їм знаходиться логічне пояснення. Наприклад ASUS наділила відеокарти серії GeForce RTX 50 ROG Astral вбудованими гіроскопом та акселерометром.

ASUS ROG Astral — одна з найдорожчих ігрових відеокарт на ринку. Вона оснащена кількома цікавими можливостями. Наприклад, технологія Power Detector+ забезпечує правильний розподіл електроживлення та включає систему сповіщень, яка попереджає користувачів, якщо будь-яка з 12-вольтових ліній подачі живлення працює неправильно. Щоб реалізувати цю технологію, довелось використовувати плату спеціальної конструкції плати, яка не використовується в інших відеокартах. Ще одна цікава функція — Thermal Map. Вона використовує датчики температури, розташовані по всій платі для збору інформації про потенційні проблеми з перегрівом.

ASUS оснастила відеокарту GeForce RTX 50 ROG Astral гіроскопом та акселератором ─ навіщо?

Та це виявився не повний перелік оригінальних можливостей з додатковим обладнанням. Нещодавно в ASUS ROG Astral виявили ще одну цікаву функцію ─ Equipment Installation Check («Перевірка встановлення обладнання»). При використанні програмного забезпечення GPU Tweak може з’явитися спливаюче повідомлення. Система повідомить користувача, якщо відеокарта нахилилася. Це стало можливим завдяки тому, що плата Astral оснащена акселерометром і гіроскопом.

Цю функцію виявив та показав один з користувачів. Equipment Installation Check забезпечує правильну установку відеокарти й сповіщає користувача, якщо вона нахиляється за межі встановленого кута. Тобто якщо відеокарта зміститься, наприклад, через рух корпуса або провисання, з’явиться попередження. Це важливо, оскільки вага відеокарти може сягати до 3 кг (для повітряної версії охолодження). Та сама плата використовується як у версіях з рідинним, так і з повітряним охолодженням.

ASUS оснастила відеокарту GeForce RTX 50 ROG Astral гіроскопом та акселератором ─ навіщо?

Команда Uniko’s Hardware дослідила відеокарту і виявила, що за роботу нової функції відповідає пристрій BOSCH SENSORTEC BMI323 IMU. Це «універсальна малопотужна інерціальна система, яка поєднує точне вимірювання прискорення й кутової швидкості (гіроскопічне) з інтелектуальними функціями переривання на основі руху». Цей пристрій не встановлювався у відеокартах попереднього покоління, тому не слід очікувати оновлень для карт ROG Matrix або ROG STRIX минулої серії. Цю функцію не згадували в оглядах, оскільки її лише нещодавно активували.

Це підводить нас до питання провисання GPU. Деякі найпотужніші відеокарти нинішнього та попереднього поколінь надзвичайно важкі, часто важать понад 2 кг. Виробники материнських плат зараз активно рекламують посилені PCIe-слоти, які допомагають розподіляти частину ваги, але лише спеціальні опори для відеокарт можуть гарантувати правильну установку карти.

Найважчі відеокарти тепер продаються у комплекті з відповідними підставками, і користувачам рекомендується їх використовувати за можливості. Альтернативно, можна шукати універсальні рішення, сумісні зі спеціальними отворами для кріплення. ROG Astral фактично комплектується невеликою підставкою.

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Джерело: videocardz

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