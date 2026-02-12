Перший за 10 років фільм від режисера "Піратів Карибського моря" оцінили в 88% на Rotten Tomatoes

Новий фільм режисера “Піратів Карибського моря” Гора Вербінскі отримав досить непогані оцінки: на Rotten Tomatoes рейтинг наразі сягає 88%, а в рецензіях роботу називають “найкращим епізодом “Чорного дзеркала” за понад десятиліття”.
Події стрічки із незвичною назвою “Щасти, розважся, не помри” / Good Luck, Have Fun, Don’t Die стартують зі звичайного придорожнього кафе, куди заходить чоловік із майбутнього (Сем Роквелл). Він попереджає всіх присутніх про кінець світу, який слід чекати вже дуже скоро — якщо не зупинити програму, контрольовану ШІ. Допомогти йому погоджуються підлітка-гот Інгрід (Гейлі Лу Річардсон), вчителі Марк (Майкл Пенья) і Дженет (Зазі Бітц), а також Сьюзен (Джуно Темпл), син якої загинув у шкільній стрілянині.
“Щасти, розважся, не помри” — це перший фільм Вербінскі за останні 10 років. У 2016-му він випустив психологічний горор “Ліки від щастя” з неоднозначними відгуками, а до цього режисував “Самотнього Рейнджера” та три стрічки у франшизі “Пірати Карибського моря”.
