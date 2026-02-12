tradfi
Новини Кіно 12.02.2026 comment views icon

Перший за 10 років фільм від режисера "Піратів Карибського моря" оцінили в 88% на Rotten Tomatoes

author avatar

Катерина Левицька

Редактор новин

Перший за 10 років фільм від режисера "Піратів Карибського моря" оцінили в 88% на Rotten Tomatoes
Кадр з фільму "Щасти, розважся, не помри"

Новий фільм режисера “Піратів Карибського моря” Гора Вербінскі отримав досить непогані оцінки: на Rotten Tomatoes рейтинг наразі сягає 88%, а в рецензіях роботу називають “найкращим епізодом “Чорного дзеркала” за понад десятиліття”.


Події стрічки із незвичною назвою “Щасти, розважся, не помри” / Good Luck, Have Fun, Don’t Die стартують зі звичайного придорожнього кафе, куди заходить чоловік із майбутнього (Сем Роквелл). Він попереджає всіх присутніх про кінець світу, який слід чекати вже дуже скоро — якщо не зупинити програму, контрольовану ШІ. Допомогти йому погоджуються підлітка-гот Інгрід (Гейлі Лу Річардсон), вчителі Марк (Майкл Пенья) і Дженет (Зазі Бітц), а також Сьюзен (Джуно Темпл), син якої загинув у шкільній стрілянині.

“Щасти, розважся, не помри” — це перший фільм Вербінскі за останні 10 років. У 2016-му він випустив психологічний горор “Ліки від щастя” з неоднозначними відгуками, а до цього режисував “Самотнього Рейнджера” та три стрічки у франшизі “Пірати Карибського моря”.

Перший за 10 років фільм від режисера "Піратів Карибського моря" оцінили в 88% на Rotten Tomatoes


Популярні новини

arrow left
arrow right
Передумав: Кемерон дослідить "етичний" аспект ШІ, щоб випускати "Аватари" швидше
Історія триває: Netflix показав трейлер спінофу "Дивних див" з анімованими Гокінсом та Навиворотом
Найбільші кінопровали 2025 року: "Білосніжка", "Арес" і компанія принесли студіям збитки на $900 млн
Новий тизер "Месників" показує знищену Школу мутантів, лють Циклопа та давніх суперників
"Аватар: Вогонь і попіл" заробив $345 млн у перші вихідні — менше попередника, але з рекордом в Україні
"Фільм століття": в мережу злили пролог "Одіссеї" Нолана, критики — в захваті
"У вас не вистачить грошей": Джеймс Кемерон відповів на заклик повернутись в "Чужий" і обізвав франшизу "фанатською"
Антирекорд франшизи: фільм "Сайлент Гілл. Повернення" зібрав лише $3 млн в США
Ілон Маск розкритикував "Одіссею" за темношкіру Єлену Прекрасну: "Нолан зрадив своїм принципам"
Sci-Fi з вайбами “Хижака”: вийшов трейлер фільму "Машина війни", де Алан Рітчсон б'ється з гігантським роботом
Зйомки фільму "Зоряні війни: Зоряний винищувач" офіційно завершено — вони тривали 4 місяці
Джейсон Момоа зіграє головну роль у фільмі Helldivers
Касові збори: "Аватар 3" все ще без $2 млрд, а сиквел "28 років по тому" стартував удвічі гірше за перший фільм
Перший кінопровал року: "Сайлент Гілл. Повернення" оцінили в 6% на Rotten Tomatoes
"Зоотрополіс 2" заробив $1 млрд за 17 днів прокату
Фейковий торент "Одна битва за іншою" несе троян на ваш ПК через субтитри
Фільм про Щурів з "Відьмака" оцінив лише один критик Rotten Tomatoes
Касові збори: "Аватар 3" впав на 52%, а "Служниця" вп'ятеро перебила бюджет
Перезапуск "Мумії" перейменували після провалу тестових показів, щоб "віддалити" від франшизи
"Русалки не дають нам вибору": трейлер українського фентезі "Мавка. Справжній міф"
Нова Лара Крофт уникає фільмів з Джолі, але вивчає ігри та комікси Tomb Raider: "Я маю створити щось своє”
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати