Перший за 10 років фільм від режисера "Піратів Карибського моря" оцінили в 88% на Rotten Tomatoes

Кадр з фільму "Щасти, розважся, не помри"

Новий фільм режисера “Піратів Карибського моря” Гора Вербінскі отримав досить непогані оцінки: на Rotten Tomatoes рейтинг наразі сягає 88%, а в рецензіях роботу називають “найкращим епізодом “Чорного дзеркала” за понад десятиліття”.





Події стрічки із незвичною назвою “Щасти, розважся, не помри” / Good Luck, Have Fun, Don’t Die стартують зі звичайного придорожнього кафе, куди заходить чоловік із майбутнього (Сем Роквелл). Він попереджає всіх присутніх про кінець світу, який слід чекати вже дуже скоро — якщо не зупинити програму, контрольовану ШІ. Допомогти йому погоджуються підлітка-гот Інгрід (Гейлі Лу Річардсон), вчителі Марк (Майкл Пенья) і Дженет (Зазі Бітц), а також Сьюзен (Джуно Темпл), син якої загинув у шкільній стрілянині.

“Щасти, розважся, не помри” — це перший фільм Вербінскі за останні 10 років. У 2016-му він випустив психологічний горор “Ліки від щастя” з неоднозначними відгуками, а до цього режисував “Самотнього Рейнджера” та три стрічки у франшизі “Пірати Карибського моря”.

Видання Daily Beast розхвалило фільм як “захопливо безглузду сагу про пастки нашої сучасної техно-одержимості”, а Mashable відзначив з якою майстерністю робота поєднала “щось настільки щире, людське та абсолютно божевільне”. Polygon у своєму огляді назвав стрічку “найкращим епізодом “Чорного дзеркала” за понад десять років”, хоча й відзначив, що вона нагадує “відвертий плагіат “Термінатора”.





У кінотеатрах України “Щасти, розважся, не помри” транслюватиметься з 19 березня. Це один із десяти найочікуваніших фільмів 2026 року, на думку кінооглядачів ITC.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: Games Radar