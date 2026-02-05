"Пірати Карибського моря 6" обрали персонажа, який замінить Джека Горобця

Джонні Депп в ролі Джека Горобця / Disney

Новий фільм у франшизі “Пірати Карибського моря”, ймовірно, все ж залучить Джонні Деппа до ролі капітана Джека Горобця, але в центрі сюжету опиниться інший персонаж.





Згідно зі звітом журналіста Джеффа Снайдера, нинішній задум студії передбачає, що в центрі сюжету з’явиться син Джека у компанії з героїнею Марго Роббі, якій раніше приписували участь у жіночій версії “Піратів”. Серед інших акторських імен, що звучали у витоках — Айо Едебірі, Остін Батлер та Гейлі Стайнфільд. Сценарій планують доручити Крісті Вілсон-Кернс, яка працювала над історичною драмою “1917” та незавершеним фільмом Тайки Вайтіті про “Зоряні війни”. Зазначається, що для нового керівництва Disney проєкт є пріоритетним.

Остаточної інформації про повернення Деппа немає. Disney розірвав співпрацю з актором у 2018 році після того, як Ембер Герд привселюдно звинуватила його в насиллі у статті Washington Post. Вже під час розгляду справи про наклеп у 2022 році Джонні клявся, що не повернеться до співпраці зі студією “і за $300 млн”. Втім торік, давній продюсер франшизи й друг Деппа Джеррі Брукхаймер заявляв, що той готовий до повернення за наявності “хорошого сценарію”.

Щодо оригінального режисера Гора Вербінскі, то під час нещодавнього інтерв’ю ScreenRant він заявив, що не зацікавлений у поверненні до франшизи.





“Я бажаю їм усього найкращого. У мене просто нічого немає”, — каже Вербінскі. ” Я зробив три проєкти, які для мене стали чудовою можливістю спробувати щось нове і повчитися… В нас так мало часу і так багато історій, які можна розповісти”.

Оригінальна серія “Пірати Карибського моря” оповідала про пригоди капітана Джека Горобця (Джонні Депп) разом із Гектором Барбоссою (Джеффрі Раш), Віллом Тернером (Орландо Блум), Елізабет Свонн (Кіра Найтлі) та Джошамі Гіббсом (Кевін МакНеллі). Перший фільм вийшов у 2003 році й заробив понад $654 млн у світовому прокаті. Далі слідували чотири продовження, які разом із дебютною стрічкою поповнили “скарбницю” Disney на $4,5 млрд.