Підсистема Windows для Linux отримає графічний інтерфейс

Одразу треба сказати, що мова не про графічний інтерфейс Linux в Windows, а про реалізацію деяких функцій підсистеми Windows для Linux (WSL) в інтерфейсі ОС від Microsoft. Компанія створила графічну реалізацію деяких засобів керування дистрибутивами Linux, зокрема вибору та запуску.

Microsoft додала підсистему Windows для Linux, щоб будь-хто міг запускати дистрибутив Linux безпосередньо з Windows. Завдяки WSA не потрібно окремо завантажувати Linux або створювати віртуальну машину, але ця функція обмежена лише терміналом Windows. Microsoft створила графічний інтерфейс для керування дистрибутивами Linux.

Microsoft без оголошення опублікувала пропозицію про покращення WSL на GitHub. Компанія запитала пропозиції щодо використання програми Dev Home для керування всіма встановленими дистрибутивами Linux. Microsoft поділилася знімком екрана, який демонструє, яки й вигляд може отримати графічний інтерфейс для керування дистрибутивами Linux. Завдяки графічному інтерфейсу користувачі зможуть оглянути встановлені дистрибутиви та легше отримувати доступ до них.

Макет інтерфейсу користувача показує нову вкладку в застосунку Dev Home під назвою Windows Subsystem for Linux. У розділі відображаються всі встановлені дистрибутиви з кількома параметрами налаштування. Він містить поточну системну статистику для дистрибутиву, який використовується. Також можна запустити певний дистрибутив від імені конкретного користувача.

Є також кнопки для зупинки поточного використання дистрибутиву або запуску іншого. Контекстне меню дозволяє видалити дистрибутив, встановити його як вибір за замовчанням або перемістити в інше місце. Додати новий дистрибутив також можна, натиснувши кнопку «+ Add» у верхньому правому куті. Опція вимкнення WSL також є на верхній панелі, що дозволяє легко вимкнути цю функцію.

Інтеграція WSL у графічний інтерфейс Windows здається добре продуманою. Розробники планують додати опцію монтування диска, відформатованого під Linux, і показувати використання апаратного забезпечення WSL VM для кожного дистрибутиву. Також буде опція імпорту та експорту дистрибутивів.

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Джерело: Windows Latest

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