Підтримай збір – допоможи герою з «Азову» стати на ноги. Лот аукціону в підтримку збору – унікальний макет літака

Оголошуємо новий аукціон для збору в рамках нашої ініціативи «Аукціон відплати» — збір для Патронатної служби «Янголи Азову» на реабілітацію бійця 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» з позивним «Буян», який зараз відновлюється від важкого поранення. Ціль всього збору – 84 000 грн. Під час попереднього аукціону вдалось зібрати майже 38 000 грн. На цьому аукціоні плануємо дозбирати необхідну суму – 46 000 грн

Ось тут історія Буяна та перший аукціон цього збору.

Збір та аукціон буде проводитись тут та пройде з 12-го по 18-те березня.

Організацією лікування та реабілітації займається Патронатна служба «Янголи Азову», яка створена для того, щоб опікуватись пораненими, звільненими з полону та полеглими бійцями з азовських бригад: 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ та 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. Служба також займається питанням реабілітації воїнів та підтримки сімей захисників України.

На цей аукціон маємо унікальний лот – макет літака Eurofighter з підписом бійця 3-ї ОДШБр.

Макети військової техніки власноруч збирає маріуполець Сергій Велігура, який ще з 2014 року знайомий з азовцями – колись бійці, тоді ще полку «Азов», мали позиції біля підприємства, де працював Сергій. На знак подяки за оборону міста він передав Патронатній службі Азову моделі різноманітної військової техніки. Маріуполець власноруч виробляє їх у найдрібніших деталях. Сергій є автором і цієї моделі.

Макет літака підписав на підтримку побратима боєць 3-ї ОДШБр з позивним Аферист, який пройшов горнило війни та успішно відновився після численних поранень. Історія Афериста.

Алгоритм аукціону:

В період з 12-го по 18-те березня поповнюйте банку на будь-яку суму. Той, хто закине найбільше, отримає модель літака. Не забувайте, що підтримати збір можна і без участі в аукціоні. Навіть невелика сума важлива! Пам’ятайте, що кожні 50 гривень – це цеглинки, якими побудована дорога до нашої перемоги.

Ось реквізити:

https://send.monobank.ua/jar/79BMUJhiLc

Карта банки 5375411213288058