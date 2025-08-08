Новини Кіно 08.08.2025 comment views icon

Новий "Володар перснів" про Ґолума: бос Warner Bros. розповів про "чудовий" сценарій і оголосив дату знімань

Гендиректор Warner Bros. Девід Заслав розповів про новий фільм “Володар перснів: Полювання Ґолума” під час фінансового звіту.

Початково він визначив франшизу, як “один з головних проривів” Warner Bros. поряд з “Гаррі Поттером”, “Бетменом”, “Суперменом” та “Диво-жінкою”, а згодом повідомив, що вже бачив сценарій нового фільму про Ґолума і назвав його “чудовим”.

“У нас є чудовий сценарій “Володаря перснів” з Пітером Джексоном, з ним ми рухаємося далі. Згодом надамо більше деталей”.

Зйомки фільму розпочнуть вже на початку-середині 2026 року, тоді як реліз попередньо запланований на 17 грудня 2027 року. Відомо, що актор Ґолума в трилогіях Джексона Енді Серкіс повторить свою роль, а також виступить режисером.

“Неймовірно радий повернутися до роботи зі своїми друзями та родиною в Новій Зеландії, щоб створити щось, що, як я вважаю, буде несподіваним, але водночас органічно вписується в міфологію та атмосферу трилогії. Відчуття цього проєкту, на мою думку, буде близьким до оригіналу, і водночас ми зануримося глибше в персонажа, який колись був відомий як Смеагол, але здебільшого відомий як Ґолум”, — сказав раніше Серкіс.

Сюжет “Полювання на Ґолума” засновуватиметься на побічній історії, яка відбувається за кадром під час ранньої частини “Братства Персня”, коли Ґендальф і Араґорн вистежують персонажа Серкіса, щоб дізнатися, що тому відомо про повернення Саурона. Це лише перший з двох нових повнометражних фільмів для всесвіту “Володар перснів” (якої історії торкнуться в другому невідомо).

Чи приєднаються інші акторки “Володаря перснів”?

Чуток насправді ходить багато, а самі зірки лише “підливають масла в вогонь”. 86-річний Ієн Маккеллен та 66-річний Вігго Мортенсен заявляли, що “відкриті до пропозицій”, тоді як перший нібито її вже прийняв.

“Чесно кажучи, це повністю залежить від Вігго”, — розповідала раніше сценаристка фільму Філіппа Боєнс. “Ми перебуваємо на дуже ранній стадії співпраці. Я говорила з Вігго, Енді й Пітер говорили з ним. Ми всі говорили один з одним. Чесно кажучи, я не можу уявити, щоб хтось інший грав Арагорна, але це буде абсолютно і повністю залежати від Вігго”.

Тим часом 44-річний Орландо Блум припускав, що для повернення Леґоласа та інших персонажів не обійтись без ШІ. Власне, Енді Серкіс технології не цурається, тож можливо все.

Нагадаємо, що паралельно з цим Amazon продовжує будувати власну телевізійну версію історії Толкіна й розпочала виробництво третього сезону серіалу “Персні влади”. Шоу зробить “величезний” стрибок у часі, а події розгортатимуться у розпал війни ельфів і Саурона, коли Темний Володар намагатиметься створити Єдиний Перстень, який дасть йому перевагу і шанс підкорити усе Середзем’я. Раніше до акторського складу доєднався Джеймі Кемпбелл Бовер (Векна з “Дивних див”), який, ймовірно, зіграє “нове кохання Ґаладріель”.

