Південна Корея вперше успішно запустила РН власної розробки KSLV-2

Південна Корея провела успішний старт ракети своєї власної розробки під назвою KSLV-2. В рамках другого запуску ракета вперше змогла успішно вивести супутники на орбіту. Через 14 хвилин після відокремлення від ракети та через 42 хвилини після старту тестовий супутник передав перші сигнали на наземну станцію. Найближчими днями супутник має розгорнути ще 4 супутники меншого розміру, розроблені корейськими університетами.

Запуск триступеневої 47,2-метрової ракети KSLV-2 провели з Космічного центру Наро 21 червня о 3:00 за східним стандартним часом (10:00 за Київським часом). О 3:02, як і планувалося, відбулося відділення першого ступеня, оснащеного групою з чотирьох двигунів KRE-075. Відділення обтічника корисного навантаження відбулося приблизно через одну хвилину сорок секунд, а розгінний блок другого ступеня з одним двигуном KRE-075 відокремився о 3:04. Третій ступінь із двигуном KRE-007 вивів корисне навантаження на задану орбіту Землі. О 3:14 ранку на висоті 700 км над Землею при орбітальній швидкості 7,5 км/с було запущено випробувальний супутник.

У ході першого польоту минулого року ракета KSLV-2 досягла заданої висоти, але двигун третього ступеня відключився на 46 секунд раніше запланованого. В результаті, 1500-кілограмовий макет корисного навантаження не досягнув потрібної швидкості для виходу на орбіту і впав на Землю на південь від Австралії. Внаслідок розслідування з’ясувалося, що причиною передчасної зупинки двигуна стали неправильно закріплені гелієві баки всередині верхнього ступеня. Корейський інститут аерокосмічних досліджень (KARI) усунув недолік, посиливши конструкцію кріплення баків з гелієм.

Другий запуск KSLV-2 спочатку був запланований на 15 червня, а резервний запуск – з 16 по 23 червня. Проте через сильний вітер пуск був відкладений на наступний день. 16 червня запуск знову відклали, оскільки під час останньої передстартової перевірки на стартовому майданчику інженери виявили проблему з датчиком усередині бака з окислювачем прискорювача першого ступеня ракети.

Розробка власної ракети KSLV-2 обійшлася Південній Кореї приблизно $1,6 млрд. Попередню двоступеневу ракету KSLV-1, створену в основному на російському устаткуванні, переслідували постійні перенесення та невдачі. Ракета KSLV-1 досягла бажаної висоти під час першого випробування у 2009 році, але не змогла вивести супутник на орбіту, а потім вибухнула невдовзі після зльоту під час другого випробування у 2010 році. Лише у 2013 році вдалося успішно запустити ракету KSLV-1. Надалі Південна Корея зосередилася на створенні власної ракети KSLV-2.

У рамках подальшого розвитку своєї космічної програми Південна Корея має намір зробити ще 4 запуски ракети KSLV-2 до 2027 року. А до 2030 планується запуск першого в країні роботизованого місячного посадкового модуля на ракеті власної розробки.

Джерело: spacenews