Новини Кіно 26.07.2025 comment views icon

«Південний парк» висміяв Трампа у новому 27 сезоні, посварився з Білим домом та відсвяткував угоду на $1,5 млрд

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

«Південний парк» висміяв Трампа у новому 27 сезоні, посварився з Білим домом та відсвяткував угоду на $1,5 млрд
Кадр з 27 сезону анімаційного серіалу «Південний парк»

Прем’єра нового 27-го сезону мультсеріалу «Південний парк» відбулася 23 липня та викликала не тільки бурхливу реакцію у мережі, але й навіть офіційну відповідь Білого дому.

Угода з Paramount

Незадовго до прем’єри творці серіалу Метт Стоун та Трей Паркер підписали великий контракт з Paramount. Угода дозволить продовжити показ продукції Comedy Central навіть попри те, що Paramount працює над завершенням свого злиття зі Skydance. Раніше цього місяця Паркер і Стоун висловили своє розчарування рішенням Paramount відкласти прем’єру 27 сезону на два тижні в акаунтах серіалу в соціальних мережах, стверджуючи, що злиття Paramount псує Skydance «псує» їхнє шоу.

За даними The Hollywood Reporter, угода діє п’ять років і включає 50 нових епізодів. Її оцінюють у $300 млн на рік, або ж $1,5 млрд загалом, що робить South Park однією з найдорожчих телефраншиз. Бібліотека сезонів «Південного парку» перейде до Paramount+ у США та в усьому світі. Нові епізоди також транслюватимуться на Paramount+ наступного дня після їх виходу в ефір на Comedy Central. Park County, продюсерська компанія Стоуна та Паркера, отримує близько 50% усіх доходів від трансляцій, хоча сам серіал належить Paramount.

Скандал з Білим домом

Наприкінці тижня стрічки соціальних мереж заполонили уривки першого епізоду 27 сезону «Південного парку» під назвою «Нагірна проповідь». Фанати були у захваті від того, як творці серіалу висміяли 47-го президента США. Сатиричний серіал відомий своїми безжальними розправами над знаменитостями, його критика Трампа стала надзвичайно нищівною.

У епізоді тривалістю 22 хвилини мешканці міста вимагають відповідей від президента, який може «лише заарештовувати та подавати до суду на людей», водночас значно погіршуючи життя кожного. Після того, як усе місто об’єднується, з’являється нова версія Трампа в серіалі, яка набагато точніше зображує чинного президента США, для створення подоби якого використали кілька реальних фото.

Сценарій епізоду мультсеріалу «Південний Парк» / South Park про ChatGPT Трею Паркеру допоміг написати сам чатбот – що з цього вийшло

Мультфільм згадує впровадження мит щодо Канади бомбардування Ірану та інші реальні події. У серіалі висміюється погроза Трампа подати до суду на художників Білого дому за те, що вони намалювали його певним чином. «Чому в мене такий маленький член?» — запитує Трамп у них. Також Трамп знімає весь одяг, перш ніж лягти в ліжко з Сатаною. Цікаво, що його поведінка, голос, дії та діалоги натякають на те, що персонаж є новою версією Саддама Хусейна з «Південного парку» — в у них багато спільних рис.

«Його пеніс крихітний, але його любов до нас величезна», — каже закадровий голос у соціальній рекламі в епізоді.

На Comic-Con Трей Паркер розповів, що продюсери вимагали приховати пеніс Трампа, але творці відмовилися це робити. Метт Стоун каже, що розв’язанням стало домалювати йому очі, щоб зробити з нього окремого персонажа: «Тоді його не треба блюрити».

«Сімпсони» вбили одного з головних членів родини — глядачі розгублені, продюсер каже, що у серіалу «немає канону»

Спецпроєкти
Вигідний та зручний обмін валют прямо у банківському застосунку: Sense Bank розширив можливості
Oukitel запускає WP53 Pro: чому смартфон обіцяє стати одним з найкращих у бюджетному сегменті у 2025 році

Речниця Білого дому Тейлор Роджерс зробила заяву щодо зображення президента у 27 сезоні. У звичайній розмові, коментуючи ці слова, можна було б сказати «підгоріло».

«Лицемірство лівих справді нескінченне — роками вони переслідували «Південний парк» за те, що вони називали «образливим» контентом, але раптом вони почали хвалити шоу. Як і творці «Південного парку», ліві не мають автентичного чи оригінального контенту, тому їхня популярність продовжує падати до рекордно низького рівня. Це шоу не було актуальним понад 20 років і тримається на волосинці зі своїми ненатхненними ідеями у відчайдушній спробі привернути увагу. Президент Трамп виконав більше обіцянок лише за шість місяців, ніж будь-який інший президент в історії нашої країни, і жодне четвертосортне шоу не може зірвати гарячої серії перемог президента Трампа», — заявила вона виданню Rolling Stone.

«Хто він, до біса?»: Трамп нічого не знав про NVIDIA та хотів її розділити — Хуанг відмовив

Коли епізод добігає кінця, Ерік Картман (Трей Паркер) та Баттерс (Метт Стоун) вимовляють останню репліку, яка насміхається з побоювань щодо скасування серіалу після критики Трампа.

Джерело: IGN та IGN

Популярні новини

«Реанімація» NVIDIA RTX 5090 з тріснутою платою — коли «пацієнт» цього вартий, а «операція» виявляє приховані вади
ChatGPT повівся на «трюк із мертвою бабусею» і видав ключі активації Windows 7
Продаж каталізаторів вже не той: вчені зменшили кількість платини в них та збільшили вихід водню
Стартап, що пропонує «похорон у космосі», загубив прах 166 померлих по дорозі
Дерева інжиру перетворюють CO₂ на камінь та роблять самі для себе добрива, — дослідження
Google телефонуватиме за вас в магазини
ШІ без контролю політкоректності: xAI пояснила, чому бот Ілона Маска Grok хвалив Гітлера
Квитки на «Одіссею» продаватимуть за рік до прем’єри — з’явився розклад сеансів, хоча трейлеру досі немає
Фінальний трейлер «Чужий: Земля» розкриває передісторію екіпажу USCSS Maginot та «моторошні» експерименти в космосі
Епізоди до 3-х годин? Творець «Дивних див» відповідає на чутки про «дикий» хронометраж п’ятого сезону
Автор Cyberpunk Edgerunners пояснив депресивність серіалу: «Ми з Польщі, а там народжуються і помирають сумними»
Війна майбутнього: «Третя штурмова» атакувала і захопила росіян виключно за допомогою роботів
У PS Store стартував великий літній розпродаж — Ghost of Tsushima, Silent Hill та інші зі знижками до 90%
У червні обсяг спотових операцій найбільших криптобірж впав на третину
П’ятничний чат ITC: Sony йде на пенсію, Starlink розганяється, а штучний інтелект перемагає математиків
AMD представила чип Ryzen AI 5 330 для доступних ноутбуків
Apple iPhone на межі заборони у США — через дисплеї BOE, що порушують права Samsung
Більше ШІ у пошук: Google Web Guide «зручно групуватиме посилання»
Гейб Ньюелл з Valve: «Люди, котрі не вміють програмувати, але користаються ШІ, стануть ефективнішими, ніж програмісти»
Роботаксі Volkswagen збиратимуть дані про дороги через блокчейн Solana
«Алло» представляє Xiaomi YU7 в Україні — три версії за ціною від 1,716 млн грн.
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати