«Сімпсони» вбили одного з головних членів родини — глядачі розгублені, продюсер каже, що у серіалу «немає канону»

Сімпсони на дивані / Depositphotos

Фінал 36 сезону мультсеріалу «Сімпсони» шокував шанувальників смертю персонажа, котрий, здається, був абсолютно базовим і ніяк не міг зникнути. Хто не хоче спойлерів — не читайте далі.

В епізоді «Дивна справа» (Estranger Thing), події якого частково відбуваються в майбутньому, Барт і Ліза намагаються змиритися зі смертю їхньої мами Мардж, яку показано на небесах разом з «бітлом» Рінго Старром (який, слід нагадати, досі живий). Протягом багатьох років у «Сімпсонах» вкрай рідко гинули персонажі. Найвідоміші з них — Мод Фландерс та вчителька Една Крабаппель.

Хоча смерть Мардж відбувається у майбутньому, це перший випадок, коли один з флешфорвардів серіалу розповідає про часи, коли одного з основних членів родини вже немає в живих. Барт і Ліза відкривають листа, написаного Мардж, який вони мають прочитати у випадку її смерті. Вона просить дітей триматися разом та піклуватися про Гомера (який на той момент живе в будинку для літніх людей). Попри те, що йдеться про майбутнє, подія здається реальною у хронології, а не фантазією тощо.

Особливістю «Сімпсонів» є хронологія, за якою персонажі не ростуть та не старіють протягом подій, хоча у серіалі багато флешфорвардів у майбутнє чи минуле, де це відбувається. Наприклад, в епізоді 11 сезону «Барт у майбутньому» Ліза стає президенткою США (вона змінює на посаді Дональда Трампа, тож чекаємо, що там буде далі).

Знавці серіалу, як часто буває у таких випадках, почали холівар стосовно того, чи є цей епізод каноном. Але вони доволі швидко отримали відповідь від одного з головних його керівників. Виконавчий продюсер Метт Селман розповів Variety, що епізод не слід вважати каноном, оскільки у серіалу… «немає канону».

«Очевидно, що оскільки епізоди «Сімпсонів» про майбутнє — це лише спекулятивні фантазії, вони щоразу різні. Мардж, ймовірно, більше ніколи не помре. Єдине місце, де Мардж мертва, це цей епізод», — каже Селман.

Тож, вочевидь, серіал триватиме як і завжди, а у нових епізодах глядачі побачать батьків та дітей Сімпсонів у повному складі. Та й зрештою, часто так званий «канон» фільмів, серіалів чи ігор існує лише у головах фанатів, а творці ставляться до цього більш вільно.

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Джерело: IGN