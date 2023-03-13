Сценарій епізоду мультсеріалу «Південний Парк» / South Park про ChatGPT Трею Паркеру допоміг написати сам чатбот – що з цього вийшло

Мультсеріал «Південний Парк» завжди висвітлював популярні та гостросоціальні теми, добираючи вислови набагато менше за інші шоу. Останню на цей час, четверту серію 26 сезону під назвою «Глибоке навчання» (“Deep Learning”) присвячено ChatGPT. Експеримент не був би чистим та чесним, якби популярний штучний інтелект не взяв участь у написанні сценарію (зрозуміло, під наглядом автора серіалу Трея Паркера).

Епізод висвітлив низку нюансів та проблем, до котрих призвело використання ШІ у повсякденному житті містечка та головних героїв. Подальший текст не містить прямих спойлерів, але натякає на сюжетні деталі, тому охочі можуть пропустити його.

Почнемо з того, що хлопці, які не дорослішають з 1997 року, знайшли цікавий спосіб застосування ChatGPT в особистому спілкуванні. Також школярі небезуспішно застосували ШІ для написання творів, чим порадували містера Гаррісона – якому, однак, було ліньки перевіряти роботи і він скористався… ну, ви здогадалися.

Широке застосування ChatGPT призвело до проблем в особистому житті та в школі. Вирішувати їх викликали досить цікавого фахівця, який за допомогою прогресивних методів міг відрізнити написане чатботом.

Витівки школярів з ШІ призвели до того, що міг постраждати безневинний персонаж. Проблему допоміг розв’язати, раптово, ChatGPT. Гасло «Успішно розв’язуємо проблеми, які самі ж створюємо» тут виправдане на всі 100%.

Серед порушених питань – ситуація постійної недовіри, коли герої користуються ШІ, видаючи його слова за свої і не можуть у цьому зізнатися. Брехня ставить їх у незручне становище. Замість покращення відносин іноді виходить зворотний результат. Є легкий натяк на дії великих корпорацій, які у гонитві за вигодою без зайвих сумнівів відкривають подібні інструменти для загального користування. Серія закликає до щирості у відносинах, чесності у навчанні та роботі.

На жаль, сезони «Південного Парку» стали коротшими – у 26-му лише 6 епізодів, які виходять нерегулярно. У лютому та березні з’явилося по 2 серії, до кінця сезону залишилося ще два епізоди.