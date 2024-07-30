Pixel 8 Pro отримав неофіційний мод, який виправляє давню проблему з “мерехтінням” дисплея

Google Pixel 8 Pro — надійний смартфон із чудовим дисплеєм. Але він не дуже комфортний для користувачів, чутливих до частоти ШІМ, яка використовується на багатьох сучасних дисплеях. Для когось низька частота ШІМ взагалі робить дисплей смартфона непридатним до використання. Завдяки новій модифікації цю проблему можна виправити.

Частота широтно-імпульсної модуляції (ШІМ) використовується на практично всіх OLED-дисплеях для регулювання яскравості зображення. Вона сприяє тому, щоб око бачило дисплей яскравішим або тьмянішим. На фотографіях OLED-дисплея інколи можна бачити чорні смуги на екрані, коли частота ШІМ знижується і зображення стає тьмянішим.

Для більшості людей різниця між дисплеєм із низькою частотою ШІМ і дисплеєм із надвисокою частотою практично відсутня. Але для інших користувачів дисплей із низькою частотою ШІМ може створювати сильне навантаження на очі. Пристрої Google Pixel, на жаль, належать до тієї категорії, яка створює дискомфорт для очей.

Проте тепер завдяки модифікації Pixel 8 Pro фактично здатний збільшити частоту оновлення ШІМ значно вище стандартного значення. Для цього слід скористуватися модифікованим образом завантаження, який подвоює частоту ШІМ до 480 Гц. Щоправда, для цього знадобиться рут-доступ до пристрою.

Завдяки подальшим модифікаціям образу вдалося запустити Pixel 8 Pro на частоті 3840 Гц. Смартфон працював без будь-яких очевидних проблем, однак зображення отримало помітний зелений відтінок та деякі інші спотворення кольорів. Ймовірно, саме через ці спотворення передачі кольорів Google не використовує занадто високу частоту ШІМ для Pixel 8 Pro.

Оскільки інші бренди продовжують підвищувати показники ШІМ, можна лише сподіватися, що Google також піде цим шляхом в майбутньому. Але тим часом можна самостійно внести зміни в роботу нинішніх смартфонів (якщо взяти на себе ризик зміни базового програмного забезпечення пристрою).

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Джерело: 9to5google