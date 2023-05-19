Новини Пристрої 19.05.2023 о 13:57

Pixel 8 Pro отримає сенсор для вимірювання температури тіла — функція засвітилася у злитому в мережу відео

Вадим Карпусь

Автор новин

У мережу проникло відео, що демонструє майбутній смартфон Pixel 8 Pro. На відміну від витоків дизайну, які були раніше, цього разу показано реальне використання однієї з нових функцій смартфона. Google видалила відео з YouTube, але копія ролика все ще доступна у Twitter.

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Відео розкриває таємницю п’ятого датчика на задній панелі, розташованого у блоці камер. Зважаючи на все, це не макро модуль і не сенсор глибини сцени, а термометр. Щоб виміряти температуру тіла, потрібно буде виконати оригінальну послідовність дій. Спочатку потрібно наблизити сенсор впритул до чола, але не торкатися його. Потім слід запустити зворотний відлік, натиснувши на екран смартфона. Після цього потрібно буде плавно перемістити термометр до скроні. Про закінчення вимірювання температури сповістить звуковий сигнал та вібрація.

Виходячи із наявної інформації, функція вимірювання температури тіла стане ексклюзивною для моделі Pixel 8 Pro. Стандартна версія Pixel 8 позбавлена п’ятого сенсора, про це свідчать рендери, що просочилися в мережу.

Офіційна презентація смартфонів серії Pixel 8 очікується у жовтні цього року.

Джерело: phonearena


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