Pixel 8 Pro отримає сенсор для вимірювання температури тіла — функція засвітилася у злитому в мережу відео

У мережу проникло відео, що демонструє майбутній смартфон Pixel 8 Pro. На відміну від витоків дизайну, які були раніше, цього разу показано реальне використання однієї з нових функцій смартфона. Google видалила відео з YouTube, але копія ролика все ще доступна у Twitter.

Відео розкриває таємницю п’ятого датчика на задній панелі, розташованого у блоці камер. Зважаючи на все, це не макро модуль і не сенсор глибини сцени, а термометр. Щоб виміряти температуру тіла, потрібно буде виконати оригінальну послідовність дій. Спочатку потрібно наблизити сенсор впритул до чола, але не торкатися його. Потім слід запустити зворотний відлік, натиснувши на екран смартфона. Після цього потрібно буде плавно перемістити термометр до скроні. Про закінчення вимірювання температури сповістить звуковий сигнал та вібрація.

First leaked video of the Pixel 8 Pro showing off the phone and it’s new thermometer feature.

This phone looks 🔥 I genuinely can’t wait for Pixel 8 series to launch. Please let Tensor G3 be better 🙏🏼#Pixel8pro #googlepixel #teampixel #google

Leaks are from 91 mobiles pic.twitter.com/mg3I2BRO3u

— Neil Sargeant (@Neil_Sarg) May 18, 2023