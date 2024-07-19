Pixel 9 Pro у всій красі: Google опублікувала офіційне відео смартфона

Останні дні були щедрими на витоки, які описували дизайн чи окремі функції майбутніх смартфонів серії Pixel 9. Компанія Google вирішила долучитися до цього та ще до офіційного анонсу опублікувала офіційне відео з Pixel 9 Pro.

У відео компанія показала короткий погляд на Pixel 9 Pro. Найбільше уваги було приділено камері. Також компанія повідомила, що штучний інтелект і Gemini будуть важливою частиною пристрою.

Ще зображення Pixel 9 Pro можна знайти в онлайн-магазині Google. Там також можна підписатися на отримання інформації про цей пристрій.

Нещодавньо опубліковані нормативні документи та інші витоки свідчать про те, що Google незабаром планує представити чотири нових смартфона: Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL та Pixel 9 Pro Fold. Презентація нової лінійки очікується 13 серпня під час заходу в штаб-квартирі Google в Каліфорнії.

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Джерело: The Verge

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