50-мегапіксельні камери, 30x суперзум та інші оновлення Pixel 9 Pro

Як очікується, майбутні смартфони Pixel 9 Pro та 9 Pro XL допоможуть робити кращі селфі завдяки значному оновленню фронтальної камери. У маркетингових матеріалах згадується фронтальна 50-мегапіксельна камера з автофокусом для цих моделей.

За чутками, фронтальная камера та задні ультраширококутна та телефото камери використовують 50-мегапіксельний сенсор Sony IMX858, тоді як основна задня камера може мати 50-мегапіксельний сенсор від Samsung. Український TikTok-канал продемонстрував камеру Pixel 9 Pro у дії, яка демонструє 30-кратне збільшення – 30x Super Res Zoom.

У маркетингових матеріалах також зазначено, що базовий Pixel 9 отримає 10,5-мегапіксельну фронтальну камеру з автофокусом. На задній панелі можна очікувати ті самі сенсори, що в Pixel 9 Pro та 9 Pro XL, але без телефото модуля: 50-мегапіксельний головний від Samsung та 50-мегапіксельний надширококутний від Sony.

Водночас витік розкрив деякі характеристики майбутнього складаного смартфона Pixel 9 Pro Fold, а Національна комісія зі зв’язку Тайваню поділилася фотографіями пристрою.

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В моделі нового покоління Google відходить від короткого та присадкуватого дизайну, який допоміг оригінальному Pixel Fold виділятися на тлі високого та вузького Samsung Galaxy Fold. В Pixel 9 Pro Fold можна очікувати більш високого та вузького формфактора, що також відобразиться на внутрішньому дисплеї.

Ззаду смартфон відмовиться від панелі камери, яка стала одним із фірмових апаратних елементів Google. Новий блок камер стане коротшим, але вищим. Внутрішня камера тепер розміщується у вирізі у верхній лівій частині дисплея, тоді як минулого разу вона була частиною рамки.

Також повідомляється, що інженери вирішили трохи зменшити місткість акумулятора. У Pixel 9 Pro Fold вона становитиме 4560 мАг, а перший Pixel Fold мав батарею місткістю 4727 мАг.

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Зображення також демонструють новий зарядний пристрій USB-C потужністю 45 Вт, який, ймовірно, постачатиметься принаймні з деякими з нових смартфонів. Він набагато більш округлий, ніж зарядний пристрій, який Google включала разом із телефонами Pixel протягом кількох попередніх років.

Джерело: The Verge 1, 2

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