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Новини Авто 27.07.2025 comment views icon

План B для Lamborghini: гібрид замість електрокара Lanzador — емоції важливіші за технології

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Вадим Карпусь

Автор новин

План B для Lamborghini: гібрид замість електрокара Lanzador — емоції важливіші за технології
Концепт Lamborghini Lanzador

Ще у серпні 2023 року Lamborghini представила концепт Lanzador. Він повинен був стати першим серійним електромобілем бренду. Але дебют моделі вже двічі переносили — спершу на 2028 рік, тепер на 2029-й. І тепер з’явився новий поворот: Lanzador цілком може стати гібридом, а не «чистим» електрокаром. Причина — спад інтересу до дорогих електромобілів.

Про це в інтерв’ю виданню CarExpert розповів генеральний директор Lamborghini Стефан Вінкельманн. За його словами, компанія поки не визначилася остаточно з силовою установкою Lanzador, але плагін-гібрид — один із основних варіантів. Вінкельманн наголосив, що для компанії головне — створювати машини, які люди справді хочуть купувати.

Також він підтвердив, що Lamborghini планує використовувати бензинові двигуни доти, доки це дозволятимуть екологічні норми. І додав, що синтетичне паливо може стати шансом для ДВЗ, якщо регулювання в Європі дасть зелене світло.

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Окрема теза стосується того, що емоції не менш важливі, ніж швидкість і динаміка розгону. Читається це як критика електрокарів, які хоч і швидкі, але не дають таких емоцій, як, скажімо, ревучий двигун V12 на повних обертах.

Для прикладу Вінкельманн згадав Tesla Model S Plaid, яка ще кілька років тому затьмарювала суперкари на трасах і в драг-рейсах. Тепер про неї майже не говорять, а продажі «великих» Tesla (Model S, X, Cybertruck і Semi) в другому кварталі 2025 року склали лише 10394 одиниці на всі моделі разом.

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Щодо майбутнього лінійки Lamborghini, компанія планувала випустити повністю електричний кросовер Urus, щоб замінити свій найпопулярніший автомобіль. Але передумала. І тепер Urus теж стане плагін-гібридом, щоб залишитися привабливим для ширшої аудиторії.

Очікується, що Urus перейде на платформу Premium Platform Combustion (PPC), яка вже використовується в нових Audi A5, A6 і Q5. Це оновлена версія старої MLB Evo, але з новішою електронікою, запозиченою з електричної архітектури Premium Platform Electric.

У дорожчому сегменті Lamborghini працює над гібридом Temerario із двигуном V8 і Revuelto з V12. Обидві моделі побудовані на платформі, розробленій виключно для бренду. За чутками, її може отримати і нове покоління Audi R8, яке ймовірно представлять у 2027 році — вже як модель 2028-го.

Lamborghini також розглядає задньопривідну версію Temerario з меншою часткою електрифікації. Але повністю бензиновий варіант малоймовірний.

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Джерело: autoevolution

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