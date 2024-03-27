Новини Кіно 27.03.2024 о 15:30 comment views icon

«Почерк кілера» — український трейлер пригодницького екшну з Семюелем Л. Джексоном та Венсаном Касселем

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Катерина Даньшина

Авторка новин

«Почерк кілера» — український трейлер пригодницького екшну з Семюелем Л. Джексоном та Венсаном Касселем

Семюел Л. Джексон («Капітан Марвел», «Месники») постає у ролі детектива Дена Лоусона, який шукає серійного вбивцю у Шотландії й виявляє, що його почерк дуже нагадує вбивцю, який кілька років тому замордував п’ятьох жінок у Чикаго — одна з яких дівчина детектива.

«У розслідуванні настає переломний момент, коли зʼявляється Вокер (Венсан Кассель), колишній напарник Лоусона. Він має нові докази, що змінять хід пошуків», — йдеться у синопсисі.

Окрім Джексона та Касселя («Джейсон Борн», «Дванадцять друзів Оушена») до акторського складу фільму доєднались Джанні Капальді, Лора Геддок, Джон Ганна, Кейт Дікі, Браян Мак-Карді та інші.

Режисер фільму — Террі Макдон, який працював над окремими епізодами «Пуститися берега», «Вбиваючи Єву» та «Краще подзвоніть Солу».

В українських кінотеатрах «Почерк кілера» стартує 10 квітня.

Трейлер

Постер

«Почерк кілера» — український трейлер пригодницького екшну з Семюелем Л. Джексоном та Венсаном Касселем

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