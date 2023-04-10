Подрібнювач астероїдів та будівництво обсерваторії на Місяці — ось 6 фантастичних ідей, які отримали фінансування NASA

У попередні роки усі проєкти отримали кошти на початкову роботу від програми інноваційних концепцій NASA NIAC, а в межах другого раунду фінансування розробникам космічної техніки нададуть ще до $600 000 протягом двох років.

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Одна з ідей стосується розробки масиву низькочастотних радіотелескопів FarView, який буде побудований з використанням місцевого реголіту на зворотному боці Місяця – таке розташування захистить обсерваторію від атмосферних і радіоперешкод із Землі. Команда стверджує, що їхнє обладнання допоможе вивчити таємничі Темні віки – період розвитку всесвіту між виникненням реліктового випромінювання та утворенням перших зірок.

Кілометровий телескоп планують встановити у чаші кратера діаметром від трьох до п’яти кілометрів. Його створенням займатимуться роботи-планетоходи DuAxel, які розтягнуть сітку у відповідному за співвідношенням глибини до діаметра кратера та сформують параболічну антену. Після цього, над центром утвореної «місячної тарілки» телескопа, буде підвішений чутливий приймач.

Ще один грантоотримувач – проєкт PI, який прагне захистити Землю від астероїдів та інших потенційних ударів з космосу. Як продемонструвала місія DART у вересні минулого року наразі найбільш ефективним методом захисту планети є зміна траєкторії такого об’єкта шляхом його тарану – натомість автори ідеї Planetary Defense досліджують метод подрібнення астероїдів на дрібні шматочки, що згорять в атмосфері Землі. Для цього пропонують використати «масив малих гіпершвидкісних кінетичних пенетраторів»

Попри те, що проєкти здаються не надто реальними, вони кидають виклик загальноприйнятим нормам — те, на що звертає увагу місія NIAC.

«Історія NASA — це історія подолання бар’єрів і трансформації технологій для підтримки наших місій і користі для всього людства. Концепції, відібрані в рамках програми, допоможуть дослідникам запровадити нові технології, які могли б революціонізувати дослідження космосу і покращити повсякденне життя тут, на Землі», — сказав адміністратор NASA Білл Нельсон.

Ось повний перелік ідей та їх головних дослідників, які отримають додаткове фінансування у рамках NIAC 2023:

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Програма NIAC (NASA Innovative Advanced Concepts) була запущена в 1998 році для стимулювання ідей та проєктів у галузі космонавтики, дослідження Сонячної системи та далекого космосу, ракето- та супутникобудування та аеронавтики, які надалі можуть вплинути на розвиток усієї аерокосмічної галузі та можуть бути запроваджені протягом 10-40 років. У рамках першої фази NIAC 2020 агентство відібрало 16 проєктів. У другий етап перейшли лише шість із них, а один одразу вийшов у третій завершальний тур (концептуальний телескоп «сонячна гравітаційна лінза» (SGL).