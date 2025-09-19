Новини ШІ 19.09.2025 comment views icon

"Погіршить здатність мислити": 53% американців побоюються ШІ, позитивно ставиться лише третина

53% американців побоюються ШІ, позитивно ставиться лише третина
Depositphotos

Нове опитування, проведене дослідницьким центром Pew, продемонструвало, що мешканці США вже надзвичайно втомились від ШІ у власному повсякденному житті.

З 5 тис. дорослих американців, опитаних у червні цього року, 53% вважають, що регулярне використання систем штучного інтелекту призводить до погіршення здатності до творчого мислення. При цьому 50% респондентів переконані, що ШІ погіршує здатність людей будувати серйозні стосунки. Тільки 5% опитаних вважають навпаки.

У той же час 29% респондентів заявили, що ШІ може допомогти людям краще справлятись з їхніми проблемами. 38% учасників опитування переконані, що ШІ навпаки лише погіршить здатність людей вирішувати власні проблеми.

Результати опитування продемонстрували зростаючий рівень недовіри та розчарування ШІ серед американців. Пересічні мешканці США занепокоєні тим, як використання інструментів штучного інтелекту може вплинути на творчий потенціал людини на тлі масштабної автоматизації праці.

53% американців побоюються ШІ, позитивно ставиться лише третина
Pew Research Center

Автори опитування підкреслюють, що загалом негативних думок стосовно систем штучного інтелекту значно побільшало, порівняно із періодом до появи ChatGPT від OpenAI, трохи менше трьох років тому. Половина учасників опитування заявила, що вони скоріш занепокоєні зростаючою тенденцією до використання систем штучного інтелекту у повсякденному житті, ніж натхненні цим. Тільки 10% респондентів висловили натхнення стрімким розвитком та поширенням моделей на базі ШІ.

Як зазначають в Pew, це свідчить про те, що більшість американців не поділяють надто оптимістичних поглядів лідерів технологій, які продають продукти на основі ШІ. Це дуже актуальне питання, оскільки межі між контентом, що створюють системи ШІ, і реальністю, продовжують стрімко зникати. 

Інструменти ШІ стають дедалі ефективнішими у створенні фотореалістичних зображень, тоді як генератори тексту видають примарні факти і переконують користувачів у їхній реальності. За результатами цього ж опитування, 53% респондентів зізнались, що не надто впевнені, або взагалі невпевнені у тому, що можуть відрізнити те, що створює ШІ, від того, що створюють люди. 

53% американців побоюються ШІ, позитивно ставиться лише третина
Pew Research Center

При цьому 76% опитаних визнали, що дуже важливо мати змогу відрізнити контент, створений ШІ, від створеного людиною. Автори опитування також пов’язують зростаючий рівень недовіри до ШІ із підвищенням рівня технічної грамотності. Результати нещодавнього дослідження, проведеного міжнародною групою дослідників на початку цього року, продемонстрували, що найбільшими шанувальниками ШІ виступають люди, які зазвичай майже не знайомі з тим, як працюють ці технології. 

“Всупереч очікуванням, виявленим у ході чотирьох опитувань, дані між багатьма країнами та шість додаткових досліджень показують, що люди з нижчим рівнем грамотності в галузі ШІ, як правило, більш сприйнятливі до нього”, — зазначають автори цього дослідження. 

Незважаючи на негативну реакцію, технологічна індустрія, як і раніше, твердо вірить у те, що ШІ в кінцевому підсумку відкриє “еру достатку”, як висловився американський венчурний капіталіст і відомий прихильник ШІ Марк Андрессен. Відомі компанії також продовжують просувати ШІ з разючою наполегливістю, роблячи його відсутність у нашому повсякденному житті практично неможливою. У той же час негативна реакція на ШІ посилюється. Людям явно набридло.

Результати дослідження представлені на сайті Pew Research Center

Джерело: Futurism

