Покращення якості відео в YouTube за допомогою ШІ: NVIDIA увімкнула технологію RTX Video Super Resolution у новітньому драйвері

Власники відеокарт NVIDIA RTX 4000 та RTX 3000 тепер можуть насолоджуватися якіснішим контентом завдяки новій технології NVIDIA RTX Video Super Resolution – масштабування роздільної здатності на основі ШІ, анонсованої у січні на CES 2023. За допомогою RTX VTS можна значно підвищити деталізацію старих відео з низькою роздільною здатністю.

Технологія повинна була з’явитися в лютому, 28 числа NVIDIA нарешті випустила драйвер, який активує RTX VTS в браузерах, таких як Chrome або Edge (на інших браузерах Chromium вона не тестувалася). Можливість актуальна для онлайн контенту YouTube, Twitch, Netflix або інших сервісів. Підтримуються відео з роздільною здатністю від 360p до 1440p nf частотою кадрів до 144 Гц, роздільну здатність можна масштабувати аж до 4K. Раніше подібне масштабування було доступне лише на NVIDIA Shield TV.

Апскейлінг відео працюватиме лише в тому випадку, якщо він увімкнений вручну через панель керування. Користувачі знайдуть цю опцію в меню “Відео” > “Налаштування параметрів відео” > “Покращення відео RTX”. Там можна знайти чотири рівні якості (1-4). Рівень 4 є найвищим і потребує більше ресурсів графічного процесора. NVIDIA рекомендує режим якості 1 для всіх відеокарт, що підтримуються, графічні адаптери вищого класу зможуть відтворювати контент на рівні 4.

Надалі компанія обіцяє підтримку серії RTX 2000, але очікувати на це найближчим часом не варто – для цього алгоритм має бути перероблений.

Джерела: VideoCardz, The Verge