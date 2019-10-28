Dolby Vision и ИИ-апскейлинг до 4K. NVIDIA Shield TV и Shield TV Pro представлены официально

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Компания NVIDIA сегодня придала официальный статус новой линейки игровых консолей и медиаприставок Shield TV, которые накануне были полностью рассекречены зарубежными онлайн-площадками Amazon и Newegg, поторопившимся включить новинки в свои каталоги. Начиная с сегодняшнего дня обе модели — Shield TV Pro ($200) и Shield TV ($150) доступны для покупки на зарубежных онлайн-площадках.

Обновление достаточно успешной приставки получилось ровно таким, как ожидалось. Обе модели оснащаются более производительной SoC Tegra X1+, которая, по заверениям производителя, в среднем на 25% быстрее предшественницы X1. Можно предположить, что это та же Tegra X1, только переведенная на новый техпроцесс и с повышенными частотами. Но учитывая, что со скоростью и отзывчивостью у старой модели никаких проблем не было, то прирост должен быть весьма ощутимым.

Главные изменения случились по части ПО. Во-первых, появилась поддержка стандарта Dolby Vision HDR, а во-вторых — это технология 4K AI. Ее суть заключается в интеллектуальном повышении разрешения обычного сигнала (720p или 1080p) до 4K. То есть, картинка на новых Shield TV должна быть намного качественнее.

Старшая модель Shield TV Pro сохранила прежний дизайн, но получила совершенно новый пульт ДУ и теперь поставляется без геймпада. Чем же Pro-версия отличается от обычной, выполненной в необычном цилиндрическом корпусе, спросите вы? Она выделяется большими объемами памяти 3 ГБ ОЗУ и 16 ГБ энергонезависимой памяти против 2 и 8 ГБ в базовой, и поддержкой ПО Plex Media Server. Также Pro-версия имеет два порта USB 3.0.

Базовая Shield TV, ориентированная на широкую аудиторию, оснащена слотом microSD и сетевым портом Ethernet, но разъемом USB, увы, в этой модели нет.

Несмотря на то, что Android 10 вышла почти два месяца назад, новые приставки Shield TV работают под управлением старых версий 9 Pie/ 8 Oreo.

Google недавно добавила поддержку последовательности команд Routines для Android TV, так что в фирменном ПО Google Home при желании можно будет настроить активацию Shield TV соответствующей кодовой фразой.

Источник: The Verge