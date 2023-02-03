Поліція Іспанії арештувала CEO Bitzlato за підозрою у відмиванні грошей: конфісковано цифрові активи, готівку та майно на суму $19,8 млн

2 лютого іспанські правоохоронці затримали генерального директора, керівника відділу продажів та директора з маркетингу криптобіржі Bitzlato. Загалом спільними зусиллями поліції Франції, Португалії, Кіпру та США заарештовано шістьох громадян росії та України, які керували обміном криптовалют.

За словами іспанської поліції, анонімність біржі дозволила їй стати платформою для злочинних організацій, які відмивають гроші за допомогою криптовалюти. Влада конфіскувала 18 мільйонів євро (19,8 мільйона доларів) у цифрових активах, фіатних грошах та майні (автівки, смартфони тощо), а також заблокувала понад 100 рахунків для обміну.

Двома днями раніше співзасновник Bitzlato Антон Шкуренко заявив, що 50% біткоїнів, що зберігаються в гаманцях криптобіржі можуть бути виведені — як тільки біржа перезапуститься. Раніше слідчі вилучили 35% коштів користувачів, які зберігались в Bitzlato. Також Шкуренко заявив, що нова криптобіржа базуватиметься в росії — “поза досяжністю правоохоронних органів”.

18 січня у Маямі затримали основного акціонера та співзасновника Bitzlato, росіянина Анатолія Легкодимова. Міністерство юстиції США заявило, що криптобіржа не дотримувалась правил “Знай свого клієнта” та боротьби з відмиванням грошей. Того ж дня вебсайти Bitzlato заблокували, а частину обмінних коштів вилучили.

Біржа, за словами прокурорів, обміняла понад $700 мільйонів у криптовалюті з Hydra Market — “незаконним онлайн-ринком наркотиків, вкраденої фінансової інформації, фальшивих документів та служб відмивання грошей”, який правоохоронці США та Німеччини закрили у квітні 2022-го року.

Джерело: Cointelegraph