У США заарештували засновника біржі Bitzlato — росіянина Анатолія Легкодимова — за обробку незаконних $700 млн

Анатолій Легкодимов — основний акціонер та співзасновник зареєстрованої в Гонконзі біржі віртуальної валюти Bitzlato. Його (громадянина росії, який нині проживає в Китаї) звинувачують в обробці незаконних коштів на суму 700 мільйонів доларів.

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Легкодимова затримали в Маямі та висунули звинувачення у тому, що він управляв обмінником Bitzlato як неліцензованою компанією з обміну грошей, яка, за його власними словами, обслуговувала “відомих шахраїв”. Прокурори заявили, що біржа обміняла понад 700 мільйонів доларів у криптовалюті з Hydra Market — “незаконним онлайн-ринком наркотиків, вкраденої фінансової інформації, фальшивих документів та служб відмивання грошей”, який правоохоронці США та Німеччини закрили у квітні 2022-го року.

“Незалежно від того, чи порушуєте ви наші закони з Китаю, Європи або тропічного острова — ви можете очікувати відповіді за свої злочини в залі суду Сполучених Штатів”, — сказала заступниця генерального прокурора Ліза Монако журналістам на пресконференції в Міністерстві юстиції США.

Bitzlato, ймовірно, отримала ще понад 15 мільйонів доларів через програми-вимагачі.

“Попри маленьку назву, вона має велику вагу. Дрібні гравці не у безпеці, і вони несуть такий же ризик, як і будь-яка відома біржа (або) платформа”, — сказав Чень Арад, операційний директор Solidus Labs, компанії з нагляду за крипторинком.

40-річний Легкодимов керував компанією з китайського Шеньчженя. На коментарі журналістів росіянин поки не відповів, а в службі підтримки Bitzlato у Telegram написали: “Ой, вибачте”.

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Прокуратура заявила, що з 3 травня 2018 року Bitzlato загалом обробила криптовалютні транзакції на суму 4,58 мільярда доларів, додавши, що значна частина з них становить “доходи, одержані злочинним шляхом”.

Також біржа порушила правила з перевірки клієнтів і не виконувала вимоги, спрямованні на запобігання відмиванню грошей. В архівних версіях вебсайту Bitzlato зазначено, що клієнти могли реєструватися, використовуючи лише електронну пошту.

Bitzlato, за словами прокурорів, свідомо обслуговувала американських клієнтів, проводячи операції з місцевими біржами, використовуючи онлайн-інфраструктуру США. Принаймні деякий період часу ними керував Легкодимов, поки перебував у Сполучених Штатах.

Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення спільно з Мережею боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США, яка заявила, що заборонила певні перекази коштів за участю Bitzlato, після того, як біржу назвали “основною проблемою відмивання грошей, пов’язаної з російськими незаконними фінансами”.

“Ідентифікація Bitzlato як основного підприємства з відмивання грошей фактично перетворює біржу на міжнародного вигнанця”, — сказав заступник міністра фінансів Воллі Адейемо на пресконференції.

Адейемо заявив, що Bitzlato неодноразово сприяла транзакціям для пов’язаних з росією груп програм-вимагачів, включаючи угруповання хакерів Conti, яке, ймовірно, має зв’язки з російським урядом і пов’язаними з росією ринками даркнету.

Кері Стайнбовер, колишня чиновниця Міністерства фінансів, сказала, що накладені на Bitzlato покарання подібні до тих, що передбачені розділом 311 Патріотичного акту США, і зроблять біржу недоступною для американських та іноземних банків.

“Жодна з основних фінансових установ не буде мати справу з організацією, яку визначили як “основну проблему з відмиванням грошей”. А інші фінансові установи наслідуватимуть цьому прикладу. Вплив полягатиме в тому, що Bitzlato буде майже негайно виведена з глобального фінансового сектора”, — сказала вона.

У середу на сайті Bitzlato з’явилось повідомлення про те, що сервіс був вилучений французькою владою “в рамках скоординованих дій міжнародних правоохоронних органів”.

Джерело: Reuters