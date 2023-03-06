Понад 2,1 млн українців взяли участь в опитуванні про 8 березня в «Дії» — це новий абсолютний рекорд. Більшість хочуть залишити вихідний

У «Дії» завершилося онлайн-опитування щодо статусу Міжнародного жіночого дня, який як державне свято відзначають в Україні восьмого березня, і який є вихідним Згідно з статтею 6 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» №2136-IX від 15.03.2022 у період дії воєнного стану не застосовуються норми статті 73 Кодексу законів про працю України, якою встановлені святкові і неробочі дні. — за тиждень у ньому взяло участь понад 2,1 млн українців, що стало новим абсолютним рекордом.

Досі рекорд серед опитувань в «Дії» утримувало голосування щодо права на володіння вогнепальною зброєю для цивільних — влітку 2022-го у ньому взяло участь понад 1,7 млн українців, причому 59% підтримало ідею.

Наразі у парламенті вирішують, що робити з восьмим березня після перемоги. Є два варіанти – залишити офіційним вихідним або зробити робочим днем. Щоб дізнатися думку громадськості, в «Дії» було ініційовано за парламентської ініціативи та реалізовано Мінцифрою спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України. У підсумку більшість проголосувала за те, щоб залишити 8 березня вихідним — 1,3 млн+ голосів. Результати голосування обов’язково врахують у Парламенті перед ухваленням законопроєкту про 8 березня, зазначає Мінцифри.

Результати опитування, чи залишати 8 березня вихідним днем:

залишити 8 березня вихідним — 1,3+ млн

зробити 8 березня робочим днем — 703+ тисячі

не визначилися — 110+ тисяч

Наразі в «Дії» триває голосування щодо варіантів нової назви для Південно-Західної залізниці — воно триватиме до 10 березня. Вона є частиною трирічної програми «Залізна українізація» «Укрзалізниця» до 2025 року позбудеться всіх назв і символів, пов’язаних з Росією та СРСР. Українцям пропонують чотири варіанти на вибір (Київська залізниця, Столична залізниця, Центральна залізниця та Північна залізниця).