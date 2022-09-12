Порівнюємо ємність акумуляторів iPhone 14 та iPhone 13 — вона зменшилася лише у топовій моделі iPhone 14 Pro Max

Три з чотирьох смартфонів серії iPhone 14 отримали акумулятори більшої ємності порівняно з моделями торішньої лінійки iPhone 13. Винятком є ​​лише топова модель iPhone 14 Pro Max, яка оснащена акумулятором трохи меншої місткості в порівнянні з iPhone 13 Pro Max.

Ємність батарей смартфонів серії iPhone 13:

iPhone 13 mini – 2406 мАг

iPhone 13 – 3227 мАг

iPhone 13 Pro – 3095 мАг

iPhone 13 Pro Max – 4352 мАг

Ємність батарей смартфонів серії iPhone 14:

iPhone 14 – 3279 мАг

iPhone 14 Plus – 4325 мАг

iPhone 14 Pro – 3200 мАг

iPhone 14 Pro Max – 4323 мАг

Раніше це джерело точно вказало місткість батарей для всіх чотирьох моделей iPhone 13, а також 14- та 16-дюймових ноутбуків MacBook Pro ще до їх фактичного виходу.

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Apple заявляє, що всі чотири моделі iPhone 14 забезпечують «роботу від батареї протягом усього дня». Відповідно до специфікацій на сайті Apple, моделі iPhone 14, iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max мають до однієї години більше часу автономної роботи в режимі відтворення відео в порівнянні з еквівалентними моделями iPhone 13. Для моделі iPhone 14 Plus немає прямої порівнянної моделі в лінійці попереднього року.

За даними Apple, через більший 6,7-дюймовий дисплей і відсутність деяких функцій моделі Pro, смартфон iPhone 14 Plus має найбільший час автономної роботи серед усіх iPhone. Однак технічні характеристики вказують, що iPhone 14 Pro Max, як і раніше, має найбільший час автономної роботи при відтворенні відео, ймовірно, через здатність дисплея ProMotion знижувати частоту оновлення для зниження енергоспоживання.

Нові смартфони серії iPhone 14 були анонсовані минулого тижня та доступні для попереднього замовлення з 9 вересня. Початок постачання пристроїв заплановано на 16 вересня, за винятком iPhone 14 Plus, який буде доступний з 7 жовтня.

Джерело: macrumors