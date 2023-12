Pornhub, XVideos та Stripchat потрапили під нові жорсткі правила ЄС. Їх визнали «дуже великими онлайн-платформами»

Порносайти Pornhub, XVideos і Stripchat зіткнулися з більш суворими вимогами щодо перевірки віку своїх користувачів після того, як їх офіційно визнали «дуже великими онлайн-платформами» (VLOP) відповідно до Закону Європейського Союзу про цифрові послуги (DSA). Європейська комісія заявила, що ці три сайти «відповідають порогу в 45 млн середньомісячних користувачів в ЄС» і мають виконати зобов’язання DSA до лютого 2024 року.

Через статус VLOP сайти також повинні будуть проводити оцінку ризиків і зменшувати поширення незаконного контенту, наприклад, матеріалів із зображенням сексуального насильства над дітьми та фейкового порно, передає The Verge. Існують також вимоги щодо прозорості, як-от проходження зовнішнього аудиту, публікація звітів про рішення щодо модерації контенту та надання загальнодоступних даних дослідникам.

