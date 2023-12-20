Pornhub, XVideos та Stripchat потрапили під нові жорсткі правила ЄС. Їх визнали «дуже великими онлайн-платформами»

Порносайти Pornhub, XVideos і Stripchat зіткнулися з більш суворими вимогами щодо перевірки віку своїх користувачів після того, як їх офіційно визнали «дуже великими онлайн-платформами» (VLOP) відповідно до Закону Європейського Союзу про цифрові послуги (DSA). Європейська комісія заявила, що ці три сайти «відповідають порогу в 45 млн середньомісячних користувачів в ЄС» і мають виконати зобов’язання DSA до лютого 2024 року.

Через статус VLOP сайти також повинні будуть проводити оцінку ризиків і зменшувати поширення незаконного контенту, наприклад, матеріалів із зображенням сексуального насильства над дітьми та фейкового порно, передає The Verge. Існують також вимоги щодо прозорості, як-от проходження зовнішнього аудиту, публікація звітів про рішення щодо модерації контенту та надання загальнодоступних даних дослідникам.

🆕 Three Very Large Online Platforms join the group of VLOPs & VLOSEs under the #DigitalServicesAct. They will need to comply with a number of additional obligations & adopt specific measures for better safety and protection of fundamental rights of users. Learn more ↓ pic.twitter.com/3ZjF6xcALQ — Digital EU 🇪🇺 (@DigitalEU) December 20, 2023

У квітні 2023 року Комісія оголосила початковий список з 17 дуже великих онлайн-платформ і двох дуже великих пошукових систем. До цього списку увійшли Amazon, Apple App Store, Facebook, Instagram, X (Twitter), YouTube і Google Search. Але в списку не було жодного сервісу, що спеціалізується на порнографії.

Сервіси вважаються «дуже великою платформою», якщо в них щонайменше 45 млн щомісячних активних користувачів. XVideos заявив, що має 160 млн «середньомісячних одержувачів» своїх послуг в Європейському Союзі. Pornhub повідомив про 33 млн користувачів на місяць, але його включення до списку нових VLOP означає, що ЄС не вірить у цифри компанії. Позаяк XHamster повідомив про 32 млн щомісячних користувачів, а YouPorn — 7,2 млн.