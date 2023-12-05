Meta «‎розлучає» Messenger з чатом Instagram — щоб уникнути покарання від регуляторів ЄС

Функцію, яка дозволяє спілкуватись за допомогою двох платформ одразу, видалять вже у середині грудня.

Meta додала кросплатформну інтеграцію Messenger і чату Instagram у 2020 році, однак нині її скасовує. Як припускає 9to5Google — аби уникнути покарання регуляторів в рамках Закону ЄС про цифрові ринки, який містить вимоги до великих компаній щодо сумісності між платформами обміну повідомленнями.

З середини грудня 2023 року ви більше не зможете розпочати нові чати чи телефонувати друзям Facebook з Instagram і навпаки. Історія попередніх діалогів залишиться, але буде доступною лише для читання. Облікові записи також не зможуть переглядати статус співрозмовника в іншій соцмережі.

ЄС ухвалив Закон про цифрові ринки у 2022 році, як засіб стримування власників платформ від отримання монопольної влади. Якщо компанія перевищить певний поріг доходу, а Європейська комісія визнає платформу надмірно домінуючою, то на бізнес можуть накласти максимальний штраф у розмірі 10% від глобального доходу.

Інший продукт Meta, WhatsApp, як виявилось раніше, готує функцію «Сторонні чати», яка має допомогти відповідати новому законодавству ЄС.