Intel просить виробників материнських плат впровадити базовий профіль процесора до 31 травня

Intel знов непублічно вимагає від виробників плат дотримання рекомендованого профілю для процесорів за замовчанням. Цього разу компанія просить додати до опцій BIOS профіль з назвою «Intel Default Settings» («Налаштування Intel за замовчуванням») та зробити його увімкненим за замовчанням.

Нагадаємо, останнім часом стала відомою проблема з процесорами Intel Raptor Lake-S 13 і 14 поколінь з розблокованим розгоном, які «глючать» в іграх. Компанія вважає, що йдеться про недотримання партнерами рекомендованих характеристик для чипів. Ось повідомлення Intel для виробників:

«Корпорація Intel просить виробників системних та материнських плат надавати кінцевим користувачам профіль BIOS за замовчуванням, який відповідає рекомендованим налаштуванням Intel.

– Пропонована назва профілю “Intel Default Settings”.

– Корпорація Intel просить клієнтів впровадити профіль “Intel Default Settings” як профіль BIOS за замовчанням до 31 травня 2024 року.

Корпорація Intel наполегливо рекомендує, щоб налаштування BIOS за замовчуванням забезпечували роботу в межах рекомендованих налаштувань Intel».

Також Intel надала конкретні обмеження, зокрема для процесора Intel Core i9-14900K.

Виробники материнських плат фактично вже впровадили рекомендовані налаштування, або знаходяться в процесі. Зокрема, в них прибраний фактичний безліміт на потужність (4000 Вт), який використовували декотрі плати. Його часто називали причиною некоректної роботи.

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Джерела: Benchlife, saraba1st.com, Hardwareluxx

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