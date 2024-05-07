Новини Пристрої 07.05.2024 о 13:12 comment views icon

Intel просить виробників материнських плат впровадити базовий профіль процесора до 31 травня

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Андрій Русанов

Автор сайту

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Intel знов непублічно вимагає від виробників плат дотримання рекомендованого профілю для процесорів за замовчанням. Цього разу компанія просить додати до опцій BIOS профіль з назвою «Intel Default Settings» («Налаштування Intel за замовчуванням») та зробити його увімкненим за замовчанням.

Нагадаємо, останнім часом стала відомою проблема з процесорами Intel Raptor Lake-S 13 і 14 поколінь з розблокованим розгоном, які «глючать» в іграх. Компанія вважає, що йдеться про недотримання партнерами рекомендованих характеристик для чипів. Ось повідомлення Intel для виробників:

Intel

«Корпорація Intel просить виробників системних та материнських плат надавати кінцевим користувачам профіль BIOS за замовчуванням, який відповідає рекомендованим налаштуванням Intel.
– Пропонована назва профілю “Intel Default Settings”.
– Корпорація Intel просить клієнтів впровадити профіль “Intel Default Settings” як профіль BIOS за замовчанням до 31 травня 2024 року.
Корпорація Intel наполегливо рекомендує, щоб налаштування BIOS за замовчуванням забезпечували роботу в межах рекомендованих налаштувань Intel».

Також Intel надала конкретні обмеження, зокрема для процесора Intel Core i9-14900K.

Intel

Виробники материнських плат фактично вже впровадили рекомендовані налаштування, або знаходяться в процесі. Зокрема, в них прибраний фактичний безліміт на потужність (4000 Вт), який використовували декотрі плати. Його часто називали причиною некоректної роботи.

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Intel заявила, що виробники материнських плат розганяють процесори за замовчанням і попросила їх так не робити

Джерела: Benchlife, saraba1st.com, Hardwareluxx

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