В Copilot для Microsoft 365 додали українську мову

Корпорація Microsoft оголосила про підтримку української мови у Copilot для Microsoft 365. Українська мова входить до числа 16 мов, які додано до сервісу.

Copilot для Microsoft 365 поєднує в собі потужність великих мовних моделей (LLM) з бізнес-даними та програмами Microsoft 365, щоб розкрити творчий потенціал, збільшити продуктивність і підвищити рівень навичок.

Copilot інтегрується в Microsoft 365 двома способами.

Він вбудований в програми для роботи Word, PowerPoint, Outlook, Teams Excel тощо.

А також інтегрується між додатками, працюючи з усіма даними компанії, які знаходяться у хмарі. Ну й з контентом користувача: документами, календарем, чатами, зустрічами, контактами.

«Я радий повідомити, що українська мова тепер підтримується в Copilot для Microsoft 365. Це значний крок у наданні доступу до передових технологічних інновацій для україномовних користувачів. Впровадження інноваційних інструментів українською мовою не тільки визнає унікальність культури та потреб України, але й забезпечує участь та користь від технологічних досягнень, які формують наш світ. Майбутнє виглядає багатообіцяючим, і воно говорить нашою мовою!», – коментує Леонід Полупан, директор Microsoft в Україні та країнах Балтії.

Програми Microsoft 365 локалізуються мовою користувача на основі налаштувань додатків. Щоб використовувати українську мову, користувачі можуть встановити бажану мову в різних програмах (Microsoft Teams, Word, PowerPoint або Excel, Microsoft365.com, Bing.com).

Корпорація презентувала Copilot для Microsoft 365 більше року тому.

Курс-професія "Дизайнер інтер'єрів" від Skvot. Велика практична програма для всіх, хто хоче засвоїти професію дизайнера інтер'єрів і заробляти на реальних проєктах відразу після курсу. Досвідом та інсайтами діляться одразу три лектори. Програма курсу

Copilot для Microsoft 365 доступний для бізнес-клієнтів Microsoft 365 E3, E5, Business Standard, Business Premium, Office 365 E3 та E5. Корпорація Microsoft планує зробити Copilot для Microsoft 365 доступним для компаній будь-якого типу та розміру. Клієнти, які мають Microsoft 365 F3 і F1 (для працівників, які працюють на першій лінії), Office 365 E1, Business Basic тощо, зможуть придбати Copilot для Microsoft 365 найближчими тижнями.

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.