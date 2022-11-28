Porsche тестує електричний прототип 718 Boxster наступного покоління

Неподалік Штутгарта було помічено тестовий прототип майбутнього електромобіля Porsche 718 Boxster наступного покоління. У лінійці Porsche моделі 718 Cayman і Boxster є доступнішими версіями спортивних автомобілів, їх вартість починається приблизно з $60 тис.

Нинішнє покоління автомобілів 718 було представлене у 2016 році. Як очікується, Porsche випустить версії наступного покоління у 2025 році. Наразі ж проводиться тестування автомобілів. І з огляду на агресивні плани автовиробника з електрифікації свого модельного ряду, наступне покоління буде повністю електричним.

Виявлений зразок Porsche 718 Boxster, зважаючи на все, оснащується електричною силовою установкою, але виконаний у корпусі тестового «мула». У задній частині можна виявити вихлопну трубу, але звук прискорення автомобіля явно вказує на наявність електричного двигуна.

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Враховуючи, що даний автомобіль є просто тестовим «мулом» для силової установки, поки що рано говорити про будь-який дизайн Porsche 718 Boxster. Наразі інженери перевіряють роботу електричних систем, а питаннями остаточного дизайну займуться пізніше.

Зазначимо, як правило автомобілі 718 відомі своєю легкістю та гарною керованістю. Але електромобіль може виявитися важчим через вагу батарейного блоку. Через це навіть планувалося відмовити від електрифікації моделей 718, хоча зрештою все ж таки прийшли до остаточного рішення на цей рахунок. Цікаво буде дізнатися, на які компроміси довелося піти Porsche при розробці електромобіля 718 Boxster наступного покоління.

Джерело: electrek