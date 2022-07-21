Постійно оплачують покупки смартфоном понад 4 млн клієнтів “ПриватБанку” (2/3 власників iPhone та 1/3 Android)

Представники “Приватбанку” повідомили, що безконтактною оплатою смартфоном постійно користуються 4,1 мільйона, або 29% активних клієнтів мобільного Приват24.

Згідно зі статистикою ПриватБанку, серед 3,6 млн користувачів Приват24 на iPhone, можливостями безконтактної оплати регулярно користуються майже 60%, або 1,9 мільйона клієнтів банку.

Натомість серед 7,2 млн користувачів Приват24 на Android смартфонах, обладнаних чіпом NFC, знають про платіжну функцію смартфону та користуються ним для платежів лише третина – 2,2 млн.

Зазначимо, що підключити будь яку картку ПриватБанку до сервісів безконтактної оплати смартфоном Google Pay чи Apple Pay можна за хвилину безпосередньо у Приват24 – для цього у налаштуваннях картки натиснути на кнопку “Додати до G Pay” чи “Додати до гаманця Apple”.