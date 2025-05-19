Повне оновлення Acer ─ ігрові ноутбуки, монітори та безліч іншої техніки на Computex 2025

Acer на Computex 2025

Acer привезла на виставку Computex 2025 чимало новинок в різних категоріях пристроїв. Нам пропонують різноманітні ноутбуки (Copilot+ PC, ігрові, робочі станції), комп’ютери, монітори, планшети, аксесуари тощо. Розглянемо докладніше найцікавіші пропозиції.

6 нових Copilot+ PC в серії Acer Aspire AI

Acer розширила лінійку ноутбуків Aspire AI шістьма новими пристроями Copilot+ PC. Вони пропонуються з діагоналлю екрана 14 та 16 дюймів. Цього разу Acer вирішила догодити відразу усім, тому запропонувала моделі на базі різних процесорів:

Aspire 14 AI (A14-53M) та Aspire 16 AI (A16-52M) ─ на Intel Core Ultra (Series 2). До Intel Core Ultra 7 258V, вбудована графіка Intel Arc. Дисплей OLED WUXGA+, яскравість до 500 ніт, 100% DCI-P3, VESA DisplayHDR TrueBlack 500. Ціни ─ від €999.

Aspire 14 AI (A14-61M) та Aspire 16 AI (A16-61M) ─ на AMD Ryzen AI 300. До Ryzen AI 7 350, архітектура Zen 5. Швидке виконання локальних ШІ-завдань з низьким енергоспоживанням. Дисплеї OLED із сертифікацією HDR TrueBlack 500. Ціни ─ від €999.

Aspire 14 AI (A14-11M) та Aspire 16 AI (A16-11M) ─ на Snapdragon X. Орієнтовані на мобільність, роботу онлайн, стрімінг, презентації. Дисплеї WUXGA, сенсорні моделі, USB4, Wi-Fi 7, біометрія, QHD IR-камера. Ціни ─ від €899.

Ігрові системи

Acer представила три потужні новинки для геймерів і креативних користувачів: два ігрових ноутбуки Predator Triton 14 AI та Helios Neo 14 AI, а також ігровий настільний комп’ютер Predator Orion 3000.

Predator Triton 14 AI (PT14-52T). Пристрій отримав 14,5-дюймовий сенсорний OLED-дисплей WQXGA+ (2880×1800 пікселів) з частотою 120 Гц, процесор до Intel Core Ultra 9 288V та відеокарту до NVIDIA RTX 5070. Система може містити до 32 ГБ ОЗП LPDDR5X й SSD до 2 ТБ. Стилус входить у комплект постачання. Ціна в Європі ─ від €2999.

Predator Helios Neo 14 AI (PHN14-71). Новинка має 14,5-дюймовий OLED-дисплей WQXGA+ (2.8K), процесор до Intel Core Ultra 9 285H, до 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X, накопичувач місткістю до 2 ТБ та відеокарту до NVIDIA RTX 5070. Ціна становить від €1699.

Predator Orion 3000 (PO3-665) – ігровий ПК у 28-літровому корпусі із загартованим склом, сіткою по всій висоті та RGB-вентиляторами. Конфігурація може включати процесор до Intel Core Ultra 7 265F, до 32 ГБ оперативної пам’яті DDR5, SSD місткістю до 2 ТБ + HDD місткістю до 2 ТБ, а також відеокарту до NVIDIA RTX 5070. Ціна заявлена від €1099.

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Acer Swift X для контент-мейкерів

Acer анонсувала два нових ноутбуки серії Swift X — Swift X 14 AI та Swift X 14, створені для професіоналів і творців контенту, яким потрібна потужність, компактність і розширені можливості штучного інтелекту.

Новинки отримали 14,5-дюймовий 3K (2880×1800) OLED-дисплей з охопленням 100% DCI-P3 і сертифікатом VESA DisplayHDR TrueBlack 500. Тут доступні сенсорні дисплеї з антибліковим склом Corning Gorilla Glass. Заявлена підтримка стилуса MPP 2.5 з розпізнаванням нахилу.

Модель Swift X 14 AI (SFX14-61G) містить процесор AMD до Ryzen AI 9 365 з ядрами Zen 5, а Swift X 14 (SFX14-73G) ─ чип Intel до Core Ultra 9 285H. Обидва ноутбуки оснащено відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5070, до 32 ГБ ОЗП LPDDR5X й SSD PCIe Gen 4 місткістю до 2 ТБ. Ціни на обидві моделі починаються з €1799.

Монітори Acer

Acer анонсувала нові лінійки моніторів для творців контенту та геймерів. Нова серія професійних моніторів ProCreator Series створена для дизайнерів, фотографів, відеомонтажерів та 3D-аніматорів.

Усі моделі проходять сертифікацію Calman і забезпечують точну передачу кольору з похибкою менше ΔE<1. Новинки поставляються з фірмовим софтом Acer Creator Hub, який дозволяє обирати колірні простори (sRGB, AdobeRGB, DCI-P3), налаштовувати калібрування, розділяти екран.

Різні моделі можуть мати панелі IPS, QD-OLED або OLED, діагональ екрана до 31,5 дюйма та роздільну здатність до 6K (6016×3384 пікселів). Також пропонується портативний 16-дюймовий OLED-монітор з роздільною здатністю WQXGA+ (2880×1800 пікселів). Ціни знаходяться в діапазоні від €599 до €1399.

Для геймерів призначені нові монітори Predator з частотою оновлення до 500 Гц. Гравцям пропонуються різні моделі з діагоналлю екрана від 27 до 34 дюймів, роздільною здатністю до 4K UHD та панелями QD-OLED, IPS або VA. В деяких пристроях доступні бездротові модулі Wi-Fi та Bluetooth, є підтримка Google Cast. Ціни стартують від €499.

Джерело: techpowerup 1, 2, 3, 4, 5