Новини Ігри 11.03.2024 о 10:18 comment views icon

Bethesda випустила Pip–Boy — наручний комп’ютер із майбутнього серіалу Fallout за $200

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Юрій Орос

Автор новин

Bethesda випустила Pip–Boy — наручний комп’ютер із майбутнього серіалу Fallout за $200

Bethesda випустила репліку наручного комп’ютера Pip-Boy у масштабі 1:1, як у майбутньому серіалі Fallout, що стартує 11 квітня. Виготовлений з металу та литого під тиском ABS-пластику, Pip-Boy має функціонуючий TFT LCD екран, що показує анімацію в стилістиці гри. Ціна питання — $200.

Bethesda випустила Pip–Boy — наручний комп’ютер із майбутнього серіалу Fallout за $200

Пристрій має низку анімованих екранів зі всесвіту Fallout, виконаних у монохромному зеленому кольорі. Доступ до кожного екрану здійснюється автентично за допомогою крутилки на боці корпусу.

Bethesda випустила Pip–Boy — наручний комп’ютер із майбутнього серіалу Fallout за $200

У режимі годинника Pip-Boy відображає час точно так само, як у всесвіті Fallout, «що робить його чудовим супервеликим годинником для щоденного носіння». Коли він не на руці, його можна встановити на підставці в якості експоната або поставити на тумбочці, як годинник з режимом будильника.

ОСОБЛИВОСТІ:

  • Офіційний товар з оригінального серіалу Amazon Fallout.
  • TFT РК-дисплей з понад 50 анімованими екранами.
  • Годинник з функцією будильника.
  • Манжета з піни з ефектом пам’яті для універсальної посадки.
  • Елегантна підставка для настільного годинника.
  • Вбудований Li-Po акумулятор, що заряджається через USB-C (також функція безперервного живлення через кабель живлення).

Перший трейлер серіалу Fallout від Amazon — прем’єра 11 квітня на Prime Video

Python.
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Bethesda не вперше випускає Pip-Boy в якості колекційного предмета або аксесуара для косплеєрів. Також існує безплатний застосунок Fallout Pip-Boy для iOS.

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