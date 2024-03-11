Bethesda випустила Pip–Boy — наручний комп’ютер із майбутнього серіалу Fallout за $200

Bethesda випустила репліку наручного комп’ютера Pip-Boy у масштабі 1:1, як у майбутньому серіалі Fallout, що стартує 11 квітня. Виготовлений з металу та литого під тиском ABS-пластику, Pip-Boy має функціонуючий TFT LCD екран, що показує анімацію в стилістиці гри. Ціна питання — $200.

Пристрій має низку анімованих екранів зі всесвіту Fallout, виконаних у монохромному зеленому кольорі. Доступ до кожного екрану здійснюється автентично за допомогою крутилки на боці корпусу.

У режимі годинника Pip-Boy відображає час точно так само, як у всесвіті Fallout, «що робить його чудовим супервеликим годинником для щоденного носіння». Коли він не на руці, його можна встановити на підставці в якості експоната або поставити на тумбочці, як годинник з режимом будильника.

ОСОБЛИВОСТІ:

Офіційний товар з оригінального серіалу Amazon Fallout.

TFT РК-дисплей з понад 50 анімованими екранами.

Годинник з функцією будильника.

Манжета з піни з ефектом пам’яті для універсальної посадки.

Елегантна підставка для настільного годинника.

Вбудований Li-Po акумулятор, що заряджається через USB-C (також функція безперервного живлення через кабель живлення).

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Bethesda не вперше випускає Pip-Boy в якості колекційного предмета або аксесуара для косплеєрів. Також існує безплатний застосунок Fallout Pip-Boy для iOS.

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