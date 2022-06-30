Повнорозмірна копія ракетної установки Nerf LMTD Gjallarhorn з Destiny стане доступною для замовлення з 7 липня за ціною $185

Компанія Bungie показала, як виглядатиме реальна версія сумно відомої ракетної установки Gjallarhorn із гри Destiny. Тим самим компанія розвіяла побоювання, що це може бути маленька дитяча іграшка. Насправді іграшка виявилася досить великою.

Пристрій виконаний у масштабі 1:1 і має довжину 4 фути (близько 1,2 метра). Зовні Nerf LMTD Gjallarhorn схожа на ракетну установку з гри та має реалістичні деталі. Однак реальна версія бластера стріляє не ракетами, а дротиками (у тому числі спеціальними MEGA-дротиками, які можуть вистрілювати три дротики одночасно). Розробники пообіцяли зробити реалістичний механізм заряджання, такий самий, як в ігрової версії. При цьому вся верхня частина бластера зміщується вперед, відкриваючи відсік для дротиків.

Як повідомляють у Bungie, попередні замовлення на Nerf LMTD Gjallarhorn почнуть приймати 7 липня о 10:00 за тихоокеанським часом (20:00 за Київським часом). Чинні власники Gjallarhorn у грі отримають перевагу. Всі ті, хто розблокував ракетну установку у грі за допомогою Destiny 2 Bungie 30th Anniversary Pack до 7 липня, зможуть приєднатися до «віртуальної кімнати очікування» для своєї покупки. Якщо після цього бластери ще залишаться, Bungie виставить їх на продаж 21 липня.

Ціна Nerf LMTD Gjallarhorn виявилася на $25 вищою, ніж говорилося спочатку, і в компанії не пояснюють причину подорожчання. Тепер тим, хто бажає придбати цей пристрій, доведеться заплатити $185, а не $160, як було анонсовано в грудні минулого року.

Джерело: The Verge