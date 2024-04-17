Працівників Google заарештували за офісний протест проти співпраці з Ізраїлем

Десяток співробітників Google заарештували в офісах компанії через їх протест проти співпраці з урядом Ізраїлю.

Про це розповів Washington Post.

Працівники Google у вівторок увечері в офісах компанії в Нью-Йорку та Саннівейлі (штат Каліфорнія) організували сидячий протест проти співпраці корпорації з урядом Ізраїлю.

За словами одного з протестувальників, в обох офісах заарештували дев’ятьох співробітників.

Протестувальники увійшли в офіси близько 14:00, пообіцявши залишатися там, доки Google не розірве договір на надання ізраїльському уряду хмарних сервісів і центрів обробки даних.

На відео, яке потрапило в розпорядження The Washington Post, видно, як поліцейські заходять в офіс Google і спокійно кажуть протестувальникам, що їх заарештують, якщо вони не підуть.

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Але працівники відмовляються, після чого поліцейські просять їх розвернутися та закласти руки за спину.

«Фізичне перешкоджання роботі інших співробітників і недопущення їх до наших приміщень є явним порушенням політики, і ми проведемо розслідування», — заявив представник Google Бейлі Томсон.

В результаті компанія відправила протестувальників в «адміністративну відпустку» і забрала у них всі перепустки. Провоохоронців ж задіяли, за словами компанії, після відмов покинути приміщення.

Nimbus — контракт 2021 року

Контракт, відомий як Nimbus, підписаний ще в 2021 році. Але невдоволення сильно зросло тільки за останні 7 місяців.

Працівники вже розсилали колегам імейли, електронні листи, протестували біля офісів компанії та блокували рух на одній з центральних вулиць Нью-Йорку.

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На початку березня Google звільнив працівника, який в знак протесту встав під час виступу топ-менеджера ізраїльского офісу Google.

Працівники обурені, що результати їх роботи можуть бути використані у військових цілях, адже за умовами угоди працівники Google і Amazon не можуть відмовити урядовим структурам в наданні певних послуг.

До цього деякі співробітники Amazon на зборах акціонерів вимагали звіт, шо «використання клієнтами продуктів і послуг із спостереження, комп’ютерного зору або хмарного сховища не порушує міжнародне гуманітарне право».

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