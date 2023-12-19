Маск знову заговорив про водоплавний Cybertruck — обіцяє «мод-човен»

Оновлення дасть змогу електричному пікапу Tesla долати до 100 метрів по самій воді.

Жарт 2022 року від Ілона Маска, схоже, незабаром перетвориться на реальність. У дописі на X мільярдер написав, що Cybertruck після оновлення може частково перетворитися на… човен:

«Ми збираємося запропонувати пакет модів, який дозволить Cybertruck долати принаймні 100 метрів водою як човен. Здебільшого потрібно лише оновити ущільнення дверей салону».

Таким коментарем Маск відреагував на публікацію користувача X, Соєра Мерріта, який оприлюднив уривок з останнього епізоду «Гаражу Джея Лено», де був показаний і Cybertruck. На відео віцепрезидент Tesla з розробки автомобілів Ларс Мораві сказав, що автівка з легкістю може перетворитися на човен.

«Ілон справді хотів зробити з нього човен. Він майже плаває, але можливо, вам доведеться додати трохи додаткових зусиль, щоб утримати його», — сказав Мораві Лено. «Ви можете придумати, як поставити підвісний мотор, під’єднати його до розетки та покататися на човні».

Три роки тому Ілон Маск дійсно говорив про «‎водну» версію Cybertruck — хоча на той час заява здавалася жартом. Водночас електричний пікап надихався моделлю Lotus Esprit S1 — автомобілем-субмариною з десятого фільму бондіани «‎Шпигун, який мене кохав». У 2013 мільярдер навіть придбав одне з авто, яке використовували для зйомок, майже за мільйон доларів.

Маск вперше анонсував Cybertruck ще у 2019 році, але поставки вантажівки почалися лише наприкінці листопада. Водночас жорстка конструкція та дизайн з кутами у деяких користувачів вже викликали насмішки, а в експертів — побоювання щодо безпеки.

Раніше Tesla повернула суперечливий пункт в угоду з купівлі Cybertruck, який передбачає, що компанія може подати до суду або стягнути штраф у розмірі $50 000, якщо клієнт «‎зарано» перепродасть автівку.