Меттью Перрі з «Друзів» помер внаслідок передозу кетаміну – експертиза

Згідно з токсикологічним звітом Офісу судово-медичної експертизи округу Лос-Анджелес, актор серіалу «Друзі» Метью Перрі помер від «гострого впливу кетаміну». Точний спосіб приймання невідомий. Фактори, що сприяли смерті актора «Друзів», включали утоплення, ішемічну хворобу серця та вплив бупренорфіну (використовується для лікування опіоїдних розладів). Смерть визнали нещасним випадком.

Перед смертю Перрі проходив інфузійну терапію кетаміном від депресії та тривоги. У звіті про токсикологію додається: «При високих рівнях кетаміну, виявлених у його посмертних зразках крові, основні летальні наслідки були б як від надмірної стимуляції серцево-судинної системи, так і від пригнічення дихання».

Перрі помер 28 жовтня 2023 року. Представники влади прибули до його будинку в Лос-Анджелесі близько 16:00 і знайшов його в гарячій ванн. На місці події не було жодних ознак незаконних дій чи наркотиків. Правоохоронці викликали рятувальників.

Перрі був найбільш відомий своєю роллю веселого, саркастичного Чендлера Бінга у серіалі «Друзі» 1990-х та 2000-х років. Він знявся у більш ніж 200 епізодах ситкому NBC протягом 10 сезонів.

«Він був щасливий. Він був здоровий. Він кинув палити. Він набирав форму. Він був щасливий — це все, що я знаю. Я буквально переписувався з ним того ранку, кумедний Метті. Йому не боліло. Він не боровся. Він був щасливий», — повідомила акторка серіалу Дженіфер Еністон. Інші актори також висловили жаль та підкреслили, що колектив «Друзів» був сім’єю і дуже сумує.

Перрі відверто говорив про свою боротьбу з алкогольною та наркотичною залежністю під час своєї кар’єри та опублікував мемуари «Друзі, коханці та велика жахлива річ» у 2022 році. Після звістки про його смерть був заснований «Фонд Метью Перрі» для допомоги людям у боротьбі з залежністю.

Джерело: Variety