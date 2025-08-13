Представлений Vivo V60: потрійна Zeiss камера, батарея 6500 мА•год у найтоншому корпусі та ціна від $425

Vivo V60 за за $425 дебютував із рекордною батареєю в найтоншому корпусі свого класу

Vivo представила новий смартфон V60. Це модель середнього класу з акцентом на мобільну фотографію та тривалу автономність. Ця новинка прийшла на зміну моделі Vivo V50, який дебютував у лютому цього року, й отримала низку оновлень.

Характеристики Vivo V60

Смартфон Vivo V60 отримав 6,77-дюймовий AMOLED Quad-Curved екран із роздільною здатністю Full HD+ 2392х1080 пікселів. Панель підтримує частоту оновлення 120 Гц, HDR10+, типову максимальну яскравість 1500 ніт та пікову яскравість 5000 ніт. В дисплей інтегрований сканер відбитків пальців.

Пристрій оснащений процесором Snapdragon 7 Gen 4. Його доповнюють до 16 ГБ оперативної пам’яті та вбудоване сховище місткістю до 512 ГБ. Новинка підтримує дві SIM-карти, але слот для карти пам’яті відсутній. Для відводу тепла передбачена система охолодження на базі випарної камери.

Одна з головних фішок vivo V60 — потрійна камера з оптикою ZEISS. Основний модуль має 50-мегапіксельний сенсор Sony IMX766 з оптичною стабілізацією зображення. Користувачам також доступний 50-мегапіксельний (Sony IMX882) телефото модуль з OIS та 3-кратним оптичним зумом. Це той самий сенсор, що й у флагманському камерафоні Vivo X200. Ще тут є 8-мегапіксельний надширококутний модуль. Фронтальна камера має 50-мегапіксельний сенсор, оптику Zeiss та автофокус.

Vivo V60 містить батарею місткістю на 6500 мА·год. За словами vivo, це найтонший смартфон з такою великою батареєю: товщина корпусу становить 7,53 мм, а вага — 192 г (версія Mist Gray). Пристрій підтримує швидку зарядку потужністю 90 Вт. Корпус захист від пилу та води за стандартами IP68 та IP69.

Новинка працює під управлінням Funtouch OS 15 на базі Android 15. Виробник обіцяє 4 роки оновлень Android та 6 років патчів безпеки. Апарат має інтегровані ШІ-функції, включно з Google Gemini.

Ціна

Новий смартфон Vivo V60 надійде у продаж з 19 серпня. В залежності від конфігурації пам’яті, ціна становитиме:

8/128 ГБ — $425

8/256 ГБ — $445

12/256 ГБ — $470

16/512 ГБ — $525

На вибір користувачів пропонуються кольори Mist Gray, Moonlit Blue, Auspicious Gold.

Джерело: gsmarena