Qualcomm представила Snapdragon 7 Gen 4 — середній клас з можливостями флагманів

Мобільна платформа Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 / Qualcomm

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Серія мобільних процесорів Snapdragon 7 ─ це своєрідна «золота середина» для тих, хто хоче сучасні фішки флагманів, але без захмарної ціни. Qualcomm не зраджує цьому підходу і презентує Snapdragon 7 Gen 4 — нову мобільну платформу, яка поєднує продуктивність, мультимедійні можливості та потужний штучний інтелект.

Qualcomm акцентує: платформа Snapdragon 7 Gen 4 дозволяє знімати пам’ятні моменти з просунутою обробкою зображень, грати без лагів завдяки функціям з лінійки Snapdragon Elite Gaming, а також використовувати генеративний ШІ. Новинка підтримує генерацію зображень через Stable Diffusion 1.5. Завдання штучного інтелекту можуть оброблятися прямо на смартфоні.

Qualcomm обіцяє приріст обчислювальної продуктивності на 27%, графічної продуктивності ─ на 30%, а продуктивність NPU зросла відразу на 60% у порівнянні з попереднім поколінням.

Що стосується технічних характеристик, Snapdragon 7 Gen 4 має 8 обчислювальних ядер в конфігурації 1+4+3: одне над продуктивне ядро з частотою до 2,8 ГГц, чотири продуктивних ядра з частотою до 2,4 ГГц та три енергоефективних ядра з частотою до 1,8 ГГц. Чип виготовляється за нормами 4-нм техпроцесу.

Чипсет підтримує дисплеї з роздільною здатністю WQHD+ та частотою 144 Гц, оперативну пам’ять LP-DDR5x з частотою до 4200 МГц обсягом до 16 ГБ. Також підтримуються камери з роздільною здатністю до 200 Мп, запис відео 4K HDR. Snapdragon 7 Gen 4 вперше серед не-флагманських чипів отримає підтримку Qualcomm Expanded Personal Area Network (XPAN) — розширеної мережі для передачі даних між пристроями поблизу, яка раніше була доступна лише у серії Snapdragon 8. Крім того, є підтримка 5G, Wi-Fi 7 та Bluetooth 6.0.

Партнери Qualcomm не зволікали з анонсами. Компанія HONOR вже заявила, що використає Snapdragon 7 Gen 4 у своєму новому смартфоні. Схожим чином висловилися і в vivo, де також готують смартфон на базі нової платформи. Перші пристрої на Snapdragon 7 Gen 4 представлять уже цього місяця.

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Джерело: techpowerup

Розділ Технології виходить за підтримки

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