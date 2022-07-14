Прем’єр-міністр закликав корейський бізнес, який покинув російський ринок, переносити виробництво в Україну

Республіка Корея, будучи одним із регіональних лідерів, може відігравати помітнішу роль у зусиллях світового співтовариства з допомоги Україні. Про це зазначив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму відеозверненні до учасників конференції «Азійське лідерство», що відбулась у Сеулі 13 липня.

«Ми можемо зупинити цю війну, якщо всі разом посилимо тиск на агресора. Найкращий інструмент тиску — це санкції. Потрібне повне ембарго на торгівлю з росією, закриття портів для російських суден, повний вихід міжнародних компаній із російського ринку», — наголосив очільник Уряду.

Прем’єр-міністр підкреслив, що бізнес із росією стає токсичним, а гроші корейських корпорацій, які працюють в росії та сплачують там податки, так чи інакше зрештою йдуть на фінансування війни.

«Москва вже була змушена щонайменше вдвічі збільшити видатки на свою армію, а тому необхідно перерізати грошовий потік, який агресор отримує від торгівлі та податків іноземних компаній. Це завдання для всіх демократичних країн світу, і ми сподіваємося, що Республіка Корея підтримає таку позицію», — відзначив Денис Шмигаль.

Глава Уряду зауважив, що санкційна політика щодо рф призвела до виходу частини корейських компаній із російського ринку. Він запросив корейських гігантів перенести своє виробництво до України.

«Україна переможе в цій війні. І вже зараз ми готуємо програму повоєнної відбудови нашої країни. Свого часу Республіці Корея вдалося відродитися з попелу війни, у тому числі завдяки міжнародній допомозі. Нас надихає ваш досвід швидкого ривку вперед і те, що у світі стали згодом називати рецептом успіху азійських тигрів», — зазначив Денис Шмигаль.

Як відзначив Прем’єр-міністр, повоєнне відновлення нашої держави вже зараз оцінюється в 750 млрд доларів. Це сотні проектів у сфері інфраструктури, будівництва, трансформації промисловості, охорони здоров’я, розвитку високих технологій, електронного врядування.

«Запрошуємо корейський бізнес, відомий в усьому світі, долучитись до відбудови України та стати важливою складовою нашого майбутнього» – закликав Прем’єр-міністр України.

У рамках конференції «Азійське лідерство» до присутніх також звернувся президент України Володимир Зеленський.

Джерело: Кабінет Міністрів України