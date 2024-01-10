Новини Кіно 10.01.2024 о 09:19 comment views icon

«Проблема трьох тіл‎» — новий трейлер науково-фантастичного серіалу Netflix від творців «‎Гри престолів»

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Катерина Даньшина

Авторка новин

«Проблема трьох тіл‎» — новий трейлер науково-фантастичного серіалу Netflix від творців «‎Гри престолів»

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Серіал адаптує популярний однойменний роман Лю Цісіня 2008 року.

Netflix представила трейлер серіалу «Проблема трьох тіл‎» на виставці CES 2024 у Лас-Вегасі, що, зважаючи на присутність гарнітури віртуальної реальності в історії, здається доволі логічним.

«Історія починається в 1960-х роках у Китаї, коли молода жінка приймає доленосне рішення, яке відбивається в просторі та часі до наших днів. Коли закони природи, якими ми їх знаємо, незрозумілим чином руйнуються, згуртована група вчених повинна об’єднати зусилля з непохитним детективом, щоб зупинити найбільшу загрозу для людства», — йдеться в офіційному синопсисі.

Шоуранерами серіалу виступають Девід Беніофф та Д.Б. Вайс (дует, що працював над «Грою престолів»), а також випускник «Справжньої крові» Александр Ву.

«Ми сподіваємося передати досвід, необов’язково точні деталі, роману на екрані. Сподіваємося, що залишиться відчуття подиву та масштабу, де проблеми вже не є проблемами окремої людини чи навіть нації, а стосуються цілого виду», — сказав Ву.

Головні ролі у серіалі «Проблема трьох тіл‎» зіграли Бенедикт Вонг («Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля»), Ліам Каннінгем («Остання подорож Деметри») та Ейза Гонсалес («Ґодзілла проти Конга») у компанії з Джованом Адепом, Джоном Бредлі, Розаліндою Чао, Джесс Хонг, Марло Келлі, Алексом Шарпом та іншими.

Серіал вийде на Netflix 21 березня.

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