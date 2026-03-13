Другий сезон "Ван Піс" отримав 100% на Rotten Tomatoes: третій — вийде "максимально скоро"

Кадр з серіалу "Ван Піс"

Другий сезон “Ван Піс”, який транслюється на Netflix з початку тижня, отримав ідеальні відгуки від критиків та глядачів. Продовження офіційно в роботі й вийде в “максимально стислі терміни”.





На цей час на Rotten Tomatoes другий сезон “Ван Піс” утримує рейтинг в 100% від критиків (26 рецензій) та 96% від глядачів (1000+ відгуків). В рецензіях говорять, що це саме той стандарт, якому мають відповідати “всі майбутні адаптації манґ”.

“Ван Піс” є живою серіальною адаптацією однойменної манґи 1997 року Еїчіро Оди. В центрі сюжету перебуває різнобарвна команда “добрих” піратів, яких очолює Монкі Д.Луффі — хлопець, що отримав здатність розтягувати своє тіло наче гуму після поїдання диявольського плоду. В другому сезоні головні герої вирушили на Велику смугу (Гранд Лайн), де відвідають дивні острови, завербують нових союзників та поборються із ворогами.





Цікаво, що у творців “Ван Піс” плани на продовження доволі масштабні: 12 сезонів, зважаючи на великий обсяг вихідного матеріалу. Манґа Оди містить понад 1080 розділів, де лише для першого сезону з 8 епізодів адаптували близько 100. Проблема в тому, що цим планам може завадити “старіння” вже і так не дитячого акторського складу, через це, принаймні третій сезон, планують випустити в “максимально стислі терміни”.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

“Є певний час, який ми повинні витратити на постпродакшн. Нам потрібно додати до шоу багато чого, хоча ми застосовуємо чимало практичних ефектів. Однак всі прагнуть рухатись в максимально можливому темпі. Саме це ми й робимо”, — розповіла в інтерв’ю Collider Емілі Рад, яка зіграла екскрадійку, а нині штурмана Піратів Солом’яного Капелюха Намі.

Актор, що грає майстра рукопашного бою і кухаря Санджі, Тез Скайлар додає, що команда відчуває “неймовірний тиск” щодо того, щоб сезони виходили якомога частіше.

Офіційної інформації про дату виходу третього сезону “Ван Піс” поки немає, за винятком того, що виробництво розпочалось у Південній Африці ще в листопаді 2025 року.